Ünlü oyuncu Alec Baldwin Rust filminin setinde katil olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'CİDDİ VE KASTİ' HATALAR

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nden James Kenney "Yönetimin bazı hataları var standart sektör kurallarına uyulmuş olsaydı, Halyna Hutchins'in ölümü ve Joel Sousa'nın ağır yaralanmasının önüne geçilebileceğine dair, gerekenden de çok kanıt var. Soruşturmamızda Rust Productions'ın hatalarının hem ciddi hem de kasten olduğunu tespit ettik" dedi.