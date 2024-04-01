Ünlü isimler aday olmuştu! İşte renkli simaların adaylık sonuçları

GÜLOĞLU KAYBETTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; Düzce’de Yeniden Refah Partisi’nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut belediye başkanı AK Partili Faruk Özlü karşısında yüzde 29.5 oy alsa da kaybeden taraf oldu. Özlü dünkü seçimde yüzde 40 oy alarak ikinci kez belediye başkanı seçilirken, geçen seçime göre oyunu 7 puan düşürdü. Düzce’nin en büyük kaybedeni ise geçen seçimde 6’lı Masa adayı olarak yarışa giren İYİ Parti oldu. Geçen seçimde yüzde 28 oy alan İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5.6’ya gerilerken; CHP’li aday Mehmet Keleş yüzde 12.5 oy aldı. Geçen seçimde yüzde 21.8 oy alan MHP’nin Düzce’de oy oranını yüzde 3.7’ye düşürmesi dikkat çekti.