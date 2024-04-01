Ünlü isimler aday olmuştu! İşte renkli simaların adaylık sonuçları
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aday olan ünlü isimler sandıkta ne sonuç aldığı merak konusu oldu. ‘Behzat Ç’ dizisindeki ‘emniyet amiri’ rolüyle tanınan CHP’nin Etimesgut adayı tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, oyların yüzde 55.7’sini alarak seçimi kazanırken, Düzce’de Yeniden Refah Partisi’nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut belediye başkanı AK Partili Faruk Özlü karşısında yüzde 29.5 oy alsa da kaybeden taraf oldu.
• 01 Nisan 2024 - 07:38 • Son Güncelleme:
• 01 Nisan 2024 - 07:38 • Son Güncelleme: