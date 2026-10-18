ÜNİVERSİTEDE YAPAY ZEKÂ KURALLARI DEĞİŞTİ! Tez hazırlayan öğrenciler artık bunu yapacak

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YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETİNDE YAYIN ŞARTI



18 Ekim'de yayımlanan yönetmelikte yalnızca yapay zekâ kullanımına ilişkin değişiklik yapılmadı. Tezli yüksek lisans öğrencilerinin mezuniyetinde aranan bilimsel yayın koşulları da yeniden düzenlendi.



Buna göre öğrencilerin tez konularıyla ilgili, Ege Üniversitesi adresli ve kendilerinin başlıca yazar olduğu bir makalelerinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış ya da yayına kabul edilmiş olması gerekiyor.



Bunun yerine hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş, değerlendirilmiş ve bildiriler kitabında tam metni veya özeti yayımlanmış bir bildiri de kabul edilebilecek. Bu durumda öğrencinin bildirinin ilk yazarı olması şartı aranacak.



Belirlenen koşulları karşılamayan öğrenciler tez savunma sınavına alınmayacak. Bu süreçte geçen zaman da tez süresinden sayılacak.



Uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollere dayalı yüksek lisans programları ise aksi belirtilmediği sürece bu hükmün dışında değerlendirilecek.



DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN DE YENİ ŞARTLAR



Doktora programlarının mezuniyet koşullarında da değişikliğe gidildi.



Yeni yönetmelikle bilimsel yayın şartları Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitülerine göre ayrı ayrı düzenlendi.



Öğrencilerin doktora tezlerini ilk kez teslim ederken programları için belirlenen yayın koşullarını karşıladıklarını gösteren belgeleri ilgili enstitüye sunmaları gerekecek.



Bu belgeler enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek. Gerekli yayın şartlarını sağlamayan öğrenciler tez savunma sınavına alınmayacak.



Fen Bilimleri Enstitüsünde bilimsel dergilerin tarandığı indeksler ve yayınların niteliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise araştırma makalelerinin sayısı ve yayımlandığı dergilerin sınıflandırması öne çıkıyor.



Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinde ise makalelerin yanı sıra belirli koşulları karşılayan kitap, kitap bölümü, tam metin bildiri ve patent veya faydalı model başvuruları da yayın şartları kapsamında değerlendirilebilecek.



MEVCUT DOKTORA ÖĞRENCİLERİ YENİ ŞARTLARDAN ETKİLENECEK Mİ?



Yönetmelikte, doktora öğrencileri açısından önemli geçiş hükümleri de bulunuyor.



Buna göre doktora programlarının yayın şartlarına ilişkin bazı yeni düzenlemeler, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanmayacak.



Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ise ilgili yeni yayın koşulları bakımından 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için istisna getirildi.



Bu öğrenciler hakkında kayıt yaptırdıkları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanmaya devam edecek.



Geçiş hükümleri, doktora yayın şartlarına ilişkin maddeleri kapsıyor. Yapay zekâ kullanımının beyan edilmesine ilişkin hüküm için ise aynı şekilde düzenlenmiş ayrı bir kayıt tarihi istisnası bulunmuyor.