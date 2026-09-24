ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ! Aylık abonman ücretini belediye karşılıyor: Kimler yararlanabilir?
Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği gündemde. Eğitim masraflarının yanı sıra her ay ulaşım giderlerini de karşılamak zorunda kalan öğrenciler için dikkat çeken uygulama devam ediyor. Bahçelievler Belediyesi, ilçede ikamet eden ve Türkiye'nin herhangi bir ilinde üniversite öğrenimi gören öğrencilerin aylık ulaşım abonmanlarını eğitim hayatları boyunca karşılıyor. Peki, öğrenci abonman desteğinden kimler yararlanabilir? Bahçelievler Belediyesi ulaşım desteği kimlere veriliyor, üniversite öğrencileri için ücretsiz abonman uygulaması nasıl işliyor, başvuru nereden ve nasıl yapılıyor? İşte öğrencilerin bütçesine katkı sağlayan ulaşım desteğiyle ilgili merak edilenler...
kaynak olarak ekleyin
Üniversite öğrencilerinin aylık giderleri içerisinde önemli kalemlerden birini oluşturan ulaşım konusunda dikkat çeken bir destek uygulanıyor. Bahçelievler Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonman ücretlerini karşılıyor. Destek, öğrencinin üniversite eğitimini Türkiye'nin hangi ilinde sürdürdüğüne bakılmaksızın uygulanıyor.
Böylece Bahçelievler'de ikamet eden ancak üniversite eğitimi için başka bir şehre giden öğrenciler de uygulamanın kapsamına girebiliyor. Belediyenin güncel açıklamasında ulaşım abonmanı desteğinin öğrencilerin eğitim hayatı boyunca sürdürüldüğü belirtiliyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ VERİLİYOR
Üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, kitap ve eğitim materyallerinin yanı sıra düzenli giderlerinden biri de ulaşım. Bahçelievler Belediyesi'nin uygulaması ise ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerinin ulaşım maliyetlerinden birinin karşılanmasını amaçlıyor.
Uygulama kapsamında öğrencilerin aylık ulaşım abonmanları tamamen karşılanıyor. Destek yalnızca İstanbul'da üniversite okuyanlarla da sınırlı tutulmuyor.
ÖĞRENCİ ABONMAN DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Desteğin temel hedef kitlesini Bahçelievler'de ikamet eden ve üniversite öğrenimi gören öğrenciler oluşturuyor.
Öğrencinin üniversitesinin İstanbul'da bulunması şartı aranmıyor. Türkiye'nin başka bir ilinde üniversite eğitimi alan Bahçelievlerli öğrenciler de ulaşım abonmanı desteğinin kapsamında yer alıyor.
Bu yönüyle uygulama özellikle eğitim için İstanbul dışındaki şehirlere giden öğrenciler açısından da önem taşıyor.
BAŞKA ŞEHİRDE ÜNİVERSİTE OKUYANLAR DA YARARLANABİLİYOR MU?
Evet. Yapılan açıklamaya göre öğrencinin Türkiye'nin hangi ilinde üniversite okuduğuna bakılmaksızın Bahçelievler'de ikamet eden öğrencilerin aylık ulaşım abonmanları karşılanıyor.
Dolayısıyla uygulama yalnızca İstanbul içerisindeki toplu ulaşımı kullanan üniversite öğrencilerini kapsayan bir destek olarak açıklanmadı.
ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR SÜRE VERİLİYOR?
Uygulamanın dikkat çeken noktalarından biri desteğin süresi.Ulaşım abonman desteğinin öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sürdürüldüğü belirtiliyor. Böylece uygulama tek aylık bir ulaşım yardımı yerine öğrencinin eğitim dönemindeki ulaşım giderlerine düzenli katkı sağlamayı hedefliyor.
ÖĞRENCİLERİN ABONMAN ÜCRETİNİN NE KADARI KARŞILANIYOR?
Açıklamaya göre üniversite öğrencilerinin aylık ulaşım abonmanları tamamen karşılanıyor.
Bu uygulamayla öğrencilerin her ay karşı karşıya kaldıkları düzenli ulaşım giderlerinden birinin bütçe üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanıyor.