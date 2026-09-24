ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ! Aylık abonman ücretini belediye karşılıyor: Kimler yararlanabilir?

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Desteğin temel hedef kitlesini Bahçelievler'de ikamet eden ve üniversite öğrenimi gören öğrenciler oluşturuyor.



Öğrencinin üniversitesinin İstanbul'da bulunması şartı aranmıyor. Türkiye'nin başka bir ilinde üniversite eğitimi alan Bahçelievlerli öğrenciler de ulaşım abonmanı desteğinin kapsamında yer alıyor.



Bu yönüyle uygulama özellikle eğitim için İstanbul dışındaki şehirlere giden öğrenciler açısından da önem taşıyor.