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Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 üniversite kayıt takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemleri alındı. Tercih ettiği üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci ise sonrasında başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarih belli olmuştu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

• 08 Ağustos 2024 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 08 Ağustos 2024 - 09:16 • Son Güncelleme:
1Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2024 üniversite kayıt takvimi

Üniversite kayıt tarihler 2024. YKS tercihlerinin ardından en çok aratılan konuların içerisinde üniversite kayıtları geliyor. şte, 2024 üniversite kayıt takvimi...

2Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2024 üniversite kayıt takvimi



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek.