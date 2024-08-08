Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 üniversite kayıt takvimi





ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek.