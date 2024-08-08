Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2024 üniversite kayıt takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih işlemleri alındı. Tercih ettiği üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci ise sonrasında başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarih belli olmuştu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
• 08 Ağustos 2024 - 09:16 • Son Güncelleme:
• 08 Ağustos 2024 - 09:16 • Son Güncelleme: