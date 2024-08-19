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Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

YÖK, YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını duyurdu. Kayıt işlemleri ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, 2024 üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır?

• 19 Ağustos 2024 - 10:20 • Son Güncelleme:
• 19 Ağustos 2024 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir

Tercih listelerine göre bir üniversiteye yerleşen öğrenciler ‘’Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Şimdi sıra üniversite kayıt takviminde! Öğrenciler kayıtlarını elektronik olarak e-Devlet üzerinden yapabildiği gibi kuruma giderek de işlemi gerçekleştirebilior. İşte, 2024 Üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…

2Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

3Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir



ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

4Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir



ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GERELİ BELGELER

1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

5Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir