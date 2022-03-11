Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı! İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Camp Nou'da çok iyi iş çıkardı. Inaki Pena bu yüzden var. Az kurtarış yaptı ama bunun için var. Etkili kurtarışlar yaptı. Kalecinin formda olması Galatasaray için çok önemli. Galatasaray takım halinde çok iyi savunma yaptı. Nerede ihtiyaç olursa orada yardım, destek vardı.