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UEFA Avrupa LigiÜmit Davala iki yıldıza hayran kaldı! İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı! İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...
• 11 Mart 2022 - 02:15 • Son Güncelleme:

Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı! İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Barcelona karşısında oynadıkları futbolla tecrübe ve kalitelerini konuşturan iki yıldız oyuncu Ümit Davala tarafından tam not alırken, milli yıldızların Galatasaray'la kontratlarının sezon sonunda bitecek olması ise ayrıca dikkat çeken bir konu...

• 11 Mart 2022 - 02:15 • Son Güncelleme:
1Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...
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Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski antrenörü Ümit Davala, sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kalmasını ve rövanşı Exxen Spor'da değerlendirdi. İşte Ümit Davala'nın sözleri:

2Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Dengeli bir oyun oldu. Barcelona, ne kadar baskılı gözükse de Galatasaray pozisyon vermedi, sahayı iyi parselledi. Galatasaray hemen hemen hiç top kaybetmedi. Zaman zaman ileride baskı da kuruldu, pres de yapıldı. Kerem, kilit oyuncuydu ve oldu. O pozisyon ayağına geldi ama rakibin ayağına çarpıp kornere gitti.

3Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Barcelona ilk yarıda çok top kaybetti. İkinci yarıya başlarken Busquets ve Pique'yi aldı. Bu da top kayıpları nedeniyle oldu. Oyun kurarken çok hata yaptılar. Çok fazla pozisyon olmadı ama Kerem'in pozisyonu, Gomis'in ofsayt olan pozisyonları var. Daha iyi değerlendirilebilirdi.

4Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

İstanbul'da her şey olur. Galatasaray, Ali Sami Yen'de kimleri kimleri yendi. Galatasaray, Avrupa'da bir şalteri kapatıp başka bir şalteri açıyor.

5Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Herkes mükemmel oynadı. İyi mücadele etti. Gerektiği zaman kanatlar kapandı, gerektiği zaman merkez. Oynayan da, giren de, çıkan da mükemmele yakın bir oyun çıkardı.

6BABEL VE FEGHOULİNİN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

BABEL VE FEGHOULİ'NİN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Babel ve Feghouli iyi hazırlanmışlar. Çok iyi top saklayıp pas yaptılar. Ligde çok fazla süre almıyorlar. Düşmeleri normaldi 60-70'den sonra. Değişmeleri de yerindeydi.

7Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Camp Nou'da çok iyi iş çıkardı. Inaki Pena bu yüzden var. Az kurtarış yaptı ama bunun için var. Etkili kurtarışlar yaptı. Kalecinin formda olması Galatasaray için çok önemli. Galatasaray takım halinde çok iyi savunma yaptı. Nerede ihtiyaç olursa orada yardım, destek vardı.

8Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Domenec Torrent, maça çok iyi hazırlanmış. Xavi hafif bir küçümsemiş. Bu başlarda gözüktü. Kendi sahasında, seyircisinde baskılı başlaması lazım. Galatasaray iyi karşı koydu. 1-0 bile kazanabilirdi Galatasaray. 0-0 Galatasaray adına büyük bir avantaj.

9Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Galatasaray bekleri çok fazla ileri çıkmadı ama defansta harika iş çıkardılar. Zaten ilk görevleri savunmadır. Hem Boey hem Aanholt çok iyi oynadılar.

10Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Galatasaray'ın topu Barcelona'ya bırakacağını herkes öngörüyordu. Yüzde 70'e 30 oldu ama topa sahip olmak değil gol yememek önemliydi. Depay, Aubameyang, Ferran, Adama, Dembele hepsi oynadı. Şu oynamadı, dinlendirildi denecek oyuncu yok.

11Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

0-0'dan kimse şikayetçi değildir. Camp Nou'dan bu skorla dönmek büyük bir avantaj. Galatasaray, hala deplasmanlarda gol yemiyor ve hala namağlup giden tek takım herhalde.

12Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Kerem dikine giden, etkili olan bir yetenek. Kerem, bugün o golü atsaydı seneye Barcelona formasını giyerdi. Espri olsun diye söylüyorum. Yurt dışına transfer olursa çok başka bir Kerem de izleyebiliriz.

13Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...

Galatasaray, İstanbul'da kimleri yendi. Kimler kimler buraya gelip elenip gitti. Şimdi her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray Camp Nou'da böyle istedi ve böyle oldu.

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