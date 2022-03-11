Ümit Davala iki yıldıza hayran kaldı! İkisinin de sezon sonunda kontratları bitiyor...
Barcelona karşısında oynadıkları futbolla tecrübe ve kalitelerini konuşturan iki yıldız oyuncu Ümit Davala tarafından tam not alırken, milli yıldızların Galatasaray'la kontratlarının sezon sonunda bitecek olması ise ayrıca dikkat çeken bir konu...
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski antrenörü Ümit Davala, sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Camp Nou'da 0-0 berabere kalmasını ve rövanşı Exxen Spor'da değerlendirdi. İşte Ümit Davala'nın sözleri:
Dengeli bir oyun oldu. Barcelona, ne kadar baskılı gözükse de Galatasaray pozisyon vermedi, sahayı iyi parselledi. Galatasaray hemen hemen hiç top kaybetmedi. Zaman zaman ileride baskı da kuruldu, pres de yapıldı. Kerem, kilit oyuncuydu ve oldu. O pozisyon ayağına geldi ama rakibin ayağına çarpıp kornere gitti.
BABEL VE FEGHOULİ'NİN SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR
Babel ve Feghouli iyi hazırlanmışlar. Çok iyi top saklayıp pas yaptılar. Ligde çok fazla süre almıyorlar. Düşmeleri normaldi 60-70'den sonra. Değişmeleri de yerindeydi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Camp Nou'da çok iyi iş çıkardı. Inaki Pena bu yüzden var. Az kurtarış yaptı ama bunun için var. Etkili kurtarışlar yaptı. Kalecinin formda olması Galatasaray için çok önemli. Galatasaray takım halinde çok iyi savunma yaptı. Nerede ihtiyaç olursa orada yardım, destek vardı.