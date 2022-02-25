• 25 Şubat 2022 - 16:24 • Son Güncelleme:
Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı! "Ordumuza yardım et"
Beşiktaş'ı teknik direktörü olduğu dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sergen Yalçın o dönem Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ile sevgiliydi. Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya bu süreçte ülkemizde de tanınan bir sima olmuştu. Ünlü model ülkesine Rusya'nın saldırması sonrası ağlayarak paylaşım yaptı.
• 25 Şubat 2022 - 16:24 • Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İş için Türkiye'de olan model Rusya'nın ülkesine saldırması sonrası bazı paylaşımlar yaptı. Taksim'de savaşa karşı eyleme katılan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya'nın yanında Rus arkadaşı vardı.
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