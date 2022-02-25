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MagazinUkraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı! "Ordumuza yardım et"
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• 25 Şubat 2022 - 16:24 • Son Güncelleme:

Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı! "Ordumuza yardım et"

Beşiktaş'ı teknik direktörü olduğu dönemde aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Sergen Yalçın o dönem Ukraynalı Lisaveta Karibskaya ile sevgiliydi. Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya bu süreçte ülkemizde de tanınan bir sima olmuştu. Ünlü model ülkesine Rusya'nın saldırması sonrası ağlayarak paylaşım yaptı.

• 25 Şubat 2022 - 16:24 • Son Güncelleme:
1Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı Ordumuza yardım et
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Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İş için Türkiye'de olan model Rusya'nın ülkesine saldırması sonrası bazı paylaşımlar yaptı. Taksim'de savaşa karşı eyleme katılan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya'nın yanında Rus arkadaşı vardı.

2Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı Ordumuza yardım et

Lisaveta Karibskaya arkadaşıyla eylemden bir fotoğrafını paylaşıp "Sesini çıkardığı için onunla gurur duyuyorum" dedi.

3Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı Ordumuza yardım et

Yıkımın olduğu Ukrayna'dan da paylaşımlar yapan ünlü model gözyaşlarını tutamadı.

4Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı Ordumuza yardım et

Ağladığı anları paylaşan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya "Kusura bakmayın cevap vermezsem, kahvaltımı bile gözyaşı dökmeden yiyemedim. Tüm yabancı arkadaşlarıma destekleri ve güzel sözleri için çok müteşekkirim. Paylaş, konuş ve ordumuza destek ol" dedi.

5Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı Ordumuza yardım et

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