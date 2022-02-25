Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ağlayarak paylaştı! "Ordumuza yardım et"

Sergen Yalçın'ın eski aşkı Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. İş için Türkiye'de olan model Rusya'nın ülkesine saldırması sonrası bazı paylaşımlar yaptı. Taksim'de savaşa karşı eyleme katılan Ukraynalı Lisaveta Karibskaya'nın yanında Rus arkadaşı vardı.