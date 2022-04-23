Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Zelenski'den Putin'e flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Batan gemiyle ilgili iddialar ise peşi sıra gelmeye devam ediyor. Forbes’da yer alan haberler ve İngiliz medyasına yansıyan başlıklara göre ise Rusya Moskova’dan vazgeçmiş değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gemideki askeri ekipmanın ve devlet sırrı olabilecek her şeyin acil olarak bulunması ve battığı yerden çıkarılıp korunmaya alınması için emir verdi.