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DünyaUkrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Zelenski'den Putin'e flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...
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Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Zelenski'den Putin'e flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İki taraftan da peş peşe hamleler geliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini söyledi. Rus donanmasının amiral gemilerinden olan ‘Moskova’ Ukrayna tarafından vurulmuş; Rusya başta bu durumu yalanlayarak gemide yangın çıktığını açıklamıştı. Olayla ilgili gizem perdesi sonunda aralandı ve Rus tarafı geminin battığını kabul etti. Ancak bu özel gemiyle ilgili iddiaların ardı kesilmiyor. İşte dünya medyasında yankılanan çarpıcı iddia. Üst düzey bir Rus komutanın ülkesinin hedefini açıkladığı sözleri gündeme bomba gibi düşerken Zelenski’nin yaptığı açıklamayla birlikte Rusya’nın nihai hedefi de belli olmuş oldu. Washington'da önümüzdeki dört hafta Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta yaşanacaklar özellikle önemli görülüyor. Ukrayna Savcılığı, Slovyansk şehrine misket bombaları ile saldırı düzenlediği gerekçesiyle Rus ordusuna soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de patlama olduktan sonra batan Moskova kruvazöründeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberin detayları...

• 23 Nisan 2022 - 21:29 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2022 - 21:29 • Son Güncelleme:
1Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırıları tüm şiddetiyle devam ediyor. Taraflardan sıcak açıklamalar peş peş geliyor.

2Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Rusya’nın kontrolü ele geçirdiğini açıkladığı Ukrayna’nın Mariupol kentindeki toplu mezarlara bir yenisi daha eklendi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs’ın, Mariupol’ün doğusunda yer alan Vynohradne köyünün dışında çektiği uydu fotoğraf ile toplu mezar kazıldığı ortaya çıktı.

3Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Ukrayna'nın Liman şehri Odessa'yı hedef alan Rus askerlerinin çok katlı bir binayı roketlerle vurmasının ardından dumanlar gökyüzünü sardı. Odessa Belediye Başkanlığı Basın Ofisi tarafından saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, "Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü yayınlayarak düşmana yardım etmeyin. Bilgiler güncelleniyor" ifadeleri kullanıldı.

4Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın 24 Şubat-23 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada, 21 bin 600 Rus askerinin öldürüldüğü, ayrıca 854 tankın, 2 bin 205 zırhlı askeri aracın, 177 helikopterin ve 154 uçağın da imha edildiği belirtildi.

5Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

"13 Nisan'da mühimmat patlaması sonucunda çıkan yangınla Moskova kruvazöründe büyük bir hasar meydana geldi. Mürettebatın yangın söndürme çabaları sonuç vermedi. Geminin hasar görmemesi için verilen mücadelede 1 asker öldü, 1 asker yaralandı, 27 kişi kayboldu.

6Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Kalan 396 mürettebat, kruvazörden bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edilerek Sivastopol'a sevk edildi" Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu resmi açıklaması 22 Nisan tarihli haberlerde yer almıştı.

7Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskova'yı vurmasının yankıları sürüyor. Rusya tarafı, hayatını kaybeden, yaralanan ve kayıp askerlerin ailelerine destek verileceğini aktarırken, kurtarılan denizcilerin Karadeniz Filosu'ndaki diğer askeri gemilerinde görevlerine devam edeceğini belirtmişti.

8Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Batan gemiyle ilgili iddialar ise peşi sıra gelmeye devam ediyor. Forbes’da yer alan haberler ve İngiliz medyasına yansıyan başlıklara göre ise Rusya Moskova’dan vazgeçmiş değil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gemideki askeri ekipmanın ve devlet sırrı olabilecek her şeyin acil olarak bulunması ve battığı yerden çıkarılıp korunmaya alınması için emir verdi.

9Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Putin’in Karadeniz’e 8 tane gemi gönderip Moskova gemisinin battığı alanı çember içine aldırdığı ve yapılan kurtarma çalışmalarının bu şekilde devam ettiği bildirildi.

10PUTİN GEMİDE NE ARIYOR

PUTİN GEMİDE NE ARIYOR?

Peki Putin batan gemisinde ne arıyor? Donanma uzmanları Rusların gemide bulunan şifreleme cihazlarının ve bazı füzelerin peşinde olduğuna inanıyor. Patlamamış durumdaki füzeleri batıktan kurtarmak isteyen Putin’in bir yandan da hayatını kaybeden gemi mürettebatının cesetlerini sudan çıkarmak istediği konuşuluyor.

11Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Öte yandan müzakerelerle ilgili Ukrayna devlet başkanı Zelenski'den son dakika açıklaması geldi.

12Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.

13Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek istediğini söyledi.

14Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yarın Kiev'i ziyaret edeceğini ifade etti.

15Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi Zelenskiden Putine flaş teklif, itiraf etti: En büyüğü olacağız...

Zelenskiy, "Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince, eminim ki yargılanacaktır" dedi.

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