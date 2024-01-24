Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları! Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları
Uğur Mumcu ölümünün 31. Yılında anılıyor. Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 31 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Biz de onu anmak isteyenler için Uğur Mumcu sözleri ve Uğur Mumcu ölüm yıldönümü mesajları derledik. İşte Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuk sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları
• 24 Ocak 2024 - 10:20 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 10:20 • Son Güncelleme: