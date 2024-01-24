Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları! Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz.”



“Milliyetçilik, ‘vatan, millet, Sakarya, kan, ırk, bayrak' edebiyatı mıdır, yoksa ulusun çıkarlarını, onurunu herkese karşı savunmak; yani tam bağımsızlık mıdır? Ülkenin onuru ayaklar altında çiğnenirken, ‘vatan, millet, bayrak' edebiyatını yani milliyetçiliği sadece kitleleri uyutmak, kandırmak için kullanıp aslında bütün bu değerleri salt kendi siyasal ya da bireysel-sınıfsal çıkarları için kullanmak milliyetçilikse, bunun karşıtı nedir?”