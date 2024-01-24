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GündemUğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları! Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları
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Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları! Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

Uğur Mumcu ölümünün 31. Yılında anılıyor. Ankara'da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 31 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Biz de onu anmak isteyenler için Uğur Mumcu sözleri ve Uğur Mumcu ölüm yıldönümü mesajları derledik. İşte Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuk sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

• 24 Ocak 2024 - 10:20 • Son Güncelleme:
• 24 Ocak 2024 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te Ankara’da Karlı Sokak’taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban giderek yaşamını yitirdi. Uğur Mumcu’nun bugün ölüm yıldönümü, gazeteci ölümünün 31’inci yılında anılıyor. İşte Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

2UĞUR MUMCU SÖZLERİ

UĞUR MUMCU SÖZLERİ

“Ben Atatürkçüyüm…. Ben, cumhuriyetçiyim… Ben lâikim… Ben antiemperyalistim… Ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım… Ben insan hakları savunucuyum… Ben, terörün karşısındayım… Ben, yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın, her parçamdan benim gibiler beni aşacaklar doğacaktır.”

3Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamaz.”

“Milliyetçilik, ‘vatan, millet, Sakarya, kan, ırk, bayrak' edebiyatı mıdır, yoksa ulusun çıkarlarını, onurunu herkese karşı savunmak; yani tam bağımsızlık mıdır? Ülkenin onuru ayaklar altında çiğnenirken, ‘vatan, millet, bayrak' edebiyatını yani milliyetçiliği sadece kitleleri uyutmak, kandırmak için kullanıp aslında bütün bu değerleri salt kendi siyasal ya da bireysel-sınıfsal çıkarları için kullanmak milliyetçilikse, bunun karşıtı nedir?”

4Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

“Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz demektir.”

“Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Susanlar da bu insanlık suçlarına katılmış olur.”

“Bu masum insanlar Yahudi de olur, Arap da, Hristiyan da. Ölenlerde ırk, din ayrımı yapılmaz. Ölen insandır.”

5Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

“Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi… Bir gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi…”

"Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler; fırıldak olurlar."

6UĞUR MUMCU ÖLÜM YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

UĞUR MUMCU ÖLÜM YILDÖNÜMÜ MESAJLARI

"Uğur Mumcu'yu ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Adalet, özgürlük ve demokrasi için verdiği mücadele unutulmayacak."

"Uğur Mumcu, kalemiyle aydınlık bir Türkiye için mücadele etti. Bugün onu ölüm yıldönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz."

"Uğur Mumcu, cesareti ve dürüstlüğüyle hatırlanacak bir gazeteciydi. Ölüm yıldönümünde kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz."

7Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

"Uğur Mumcu'nun mücadeleci ruhu ve gazetecilik anlayışı bugün de yaşamaya devam ediyor. Ölüm yıldönümünde unutulmaz bir ismi anıyor, ideallerini yaşatıyoruz."

"Uğur Mumcu, gazetecilikteki tarafsız duruşu ve halk için verdiği mücadeleyle anılmaya devam ediyor. Ölüm yıldönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz."

"Uğur Mumcu'nun ardından bıraktığı iz, bugün hala etkisini sürdürüyor. Onun ölüm yıldönümünde, adalet ve demokrasi için mücadeleye devam ediyoruz."

8Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

"Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde düşündükleri ve yazdıklarıyla hep hatırlanacak. Kendisini minnetle anıyor, idealist duruşunu yaşatmaya söz veriyoruz."

"Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde, onun kaleminin gücüyle halka hizmet etme azmiyle dolu geçmişini saygı ve rahmetle anıyoruz."

9Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

"Bugün Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü. Cesur duruşu, tarafsız bakış açısı ve adalet sevgisiyle hatırlanan bu değerli gazeteciyi özlemle anıyoruz."

"Uğur Mumcu, gerçeklerin peşinden koşan, özgürlük ve adaleti savunan bir gazeteci olarak hafızalarımızda yaşamaya devam ediyor. Ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz."

10Uğur Mumcu sözleri ve ölüm yıldönümü mesajları Resimli Uğur Mumcu’nun Atatürk, hukuki, milliyetçilik sözleri ile Uğur Mumcu’yu anma mesajları

"Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümünde, ülkemizin aydınlanma sürecine katkıları ve basın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi unutmadık. Mekanı cennet olsun."

"Bugün, Uğur Mumcu'yu ölüm yıldönümünde anıyor, basın özgürlüğü ve demokrasi için verdiği mücadeleyi bir kez daha hatırlıyoruz. Ruhu şad olsun."