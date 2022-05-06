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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Almanya'da Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü
• 06 Mayıs 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Almanya'da Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü

Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de finale çıkan takımlar belli oldu. Eintracht Frankfurt ile Rangers finale yükselen takımlar oldu. Rangers'ın yıldızı muhteşem performansını devam ettirirken, Almanya'da skandaldan dönüldü. İşte son dakika haberinin detayları...

• 06 Mayıs 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:
1UEFA Avrupa Liginde büyük heyecan Almanyada Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü
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Glasgow Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi. Dün gece oynanan maçlarda Rangers'ın tecrübeli oyuncusu inanılmaz performansını sürdürdü. Almanya'da ise skandaldan son anda dönüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2RANGERSI TAVERNİER ÖNE GEÇİRDİ

RANGERS'I TAVERNİER ÖNE GEÇİRDİ

Heyecan dolu gecenin ilk maçında Rangers, Leipzig'i konuk etti. İki takım arasındaki ilk karşılaşma Leipzig'in 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanmıştı. Rangers aradığı golü erken buldu. 18'inci dakikada Ryan Kent'in pasında Tavernier sert bir vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

3FARK İKİYE YÜKSELDİ

FARK İKİYE YÜKSELDİ

Zorlu mücadelede Rangers, 24'üncü dakikada farkı 2'ye yükseltti. Wright'ın ceza sahası dışına bıraktığı topu kontrol eden Kamara yerden sol alt köşeye doğru bir vuruş yaptı ve 24'üncü dakikada Rangers'ı 2-0 üstünlüğe taşıdı.

4NKUNKU BOŞ GEÇMEDİ

NKUNKU BOŞ GEÇMEDİ

RB Leipzig'i umutlandıran golü 71'inci dakikada Nkunku kaydetti. Angelino'nun ortasında düzgün bir vuruş yapan tecrübeli futbolcu rakip fileleri havalandırdı. Nkunku bu sezon 49 müsabakada 32 gol ve 16 asist üretme başarısı gösterdi.

5LUNDSTRAM FİŞİ ÇEKTİ

LUNDSTRAM FİŞİ ÇEKTİ

Rangers'ı UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşıyan gol 81'inci dakikada geldi. Ryan Kent'in ortasında Gulacsi topu uzaklaştırmak istedi. Lundstram önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 3-1'lik galibiyete taşıdı.

6SAĞ BEK TAVERNİER ZİRVEDE

SAĞ BEK TAVERNİER ZİRVEDE

Rangers'ın tecrübeli sağ beki James Tavernier, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Tecrübeli sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

7UEFA Avrupa Liginde büyük heyecan Almanyada Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü

FRANKFURT EVİNDE AVANTAJI KULLANDIGecenin diğer maçında Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı konuk etti. Rakibini ilk maçta 2-1'le geçen Almanlar kendi evinde de 1-0 galip ayrıldı. Eintracht Frankfurt bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

8BİR TEK FENERBAHÇEYİ YENEMEDİLER

BİR TEK FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİLER

UEFA Avrupa Ligi'nde kayıpsız finale kalan Eintracht Frankfurt'un yenemediği tek takım Fenerbahçe oldu.

9MAÇ SONU TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

MAÇ SONU TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Karşılaşmanın son anlarında kutlamalar için saha kenarına inen taraftarlar maçın son düdüğünü beklemeden kale çizgisine kadar geldi. Son düdüğün ardından büyük bir izdiham yaşandı.

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West Ham United oyuncuları soyunma odasına doğru hareketlenirken, Eintracht Frankfurt oyuncularına büyük bir sevgi gösterildi. Güvenlik güçleri ve polisin de sahaya girmesiyle birlikte hakemler soyunma odasına gitti.

11UEFA Avrupa Liginde büyük heyecan Almanyada Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü

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