UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Almanya'da Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü

FRANKFURT EVİNDE AVANTAJI KULLANDIGecenin diğer maçında Eintracht Frankfurt, West Ham United'ı konuk etti. Rakibini ilk maçta 2-1'le geçen Almanlar kendi evinde de 1-0 galip ayrıldı. Eintracht Frankfurt bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.