• 06 Mayıs 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan! Almanya'da Eintracht Frankfurt-West Ham United maçında skandaldan dönüldü
Şampiyonlar Ligi'nden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de finale çıkan takımlar belli oldu. Eintracht Frankfurt ile Rangers finale yükselen takımlar oldu. Rangers'ın yıldızı muhteşem performansını devam ettirirken, Almanya'da skandaldan dönüldü. İşte son dakika haberinin detayları...
• 06 Mayıs 2022 - 09:21 • Son Güncelleme:
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Glasgow Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi. Dün gece oynanan maçlarda Rangers'ın tecrübeli oyuncusu inanılmaz performansını sürdürdü. Almanya'da ise skandaldan son anda dönüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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RANGERS'I TAVERNİER ÖNE GEÇİRDİ
Heyecan dolu gecenin ilk maçında Rangers, Leipzig'i konuk etti. İki takım arasındaki ilk karşılaşma Leipzig'in 1-0'lık galibiyetiyle tamamlanmıştı. Rangers aradığı golü erken buldu. 18'inci dakikada Ryan Kent'in pasında Tavernier sert bir vuruşla takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
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BİR TEK FENERBAHÇE'Yİ YENEMEDİLER
UEFA Avrupa Ligi'nde kayıpsız finale kalan Eintracht Frankfurt'un yenemediği tek takım Fenerbahçe oldu.
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