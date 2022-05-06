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UEFA Avrupa LigiUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!
• 06 Mayıs 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!

Dün gece oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında finale çıkan takımlar belli oldu. Leicester City'yi geçen Roma ve Marsilya'ya deplasmanda yenilmeyen Feyenoord finale yükseldi. Aldığı final biletiyle birlikte tarihe geçen Jose Mourinho, son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.

• 06 Mayıs 2022 - 11:08 • Son Güncelleme:
1UEFA Avrupa Konferans Liginde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma karşı karşıya geldi.

2UEFA Avrupa Konferans Liginde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı

İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Roma, Stadio Olimpico'daki rövanş mücadelesini Tammy Abraham'ın 11. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

3ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜRE ALAMADI

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ SÜRE ALAMADI

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü yedek soyunduğu maçta süre almadı.

4İLGİNÇ TESADÜF

İLGİNÇ TESADÜF

1990/91 sezonundan (UEFA Kupası) bu yana ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Roma, o sezonun yarı finalinde bugün elediği Leicester’ın kalesini koruyan Kasper Schmeichel’ın babası Peter Schmeichel’ın forma giydiği Brondby’yi turnuva dışına itmişti.

5JOSE MOURINHO TARİHE GEÇTİ

JOSE MOURINHO TARİHE GEÇTİ

Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalmasının ardından Jose Mourinho, OPTA verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör oldu.

6JOSE MOURINHO HANGİ TAKIMLARLA, HANGİ TURNUVALARDA FİNALE YÜKSELDİ

JOSE MOURINHO HANGİ TAKIMLARLA, HANGİ TURNUVALARDA FİNALE YÜKSELDİ

Jose Mourinho, Porto ve Inter'le Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Porto ile UEFA Kupası'nda da finale kalma başarısı gösterdi.

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Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımını finale taşıyan Mourinho, finalde Feyenoord'u mağlup etmesi halinde kulüp kariyerinin altıncı Avrupa Kupası'nı kazanacak.

8SON DÜDÜKLE BİRLİKTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

SON DÜDÜKLE BİRLİKTE HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

İtalya Serie A'da ilk dört dışında kalan ve tek umudu UEFA Konferans Ligi olan Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, Leicester City'i eleyerek finale yükseldikleri maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

9UEFA Avrupa Konferans Liginde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı

Avrupa kupaları tarihinde dört farklı takımla finale çıkan ilk teknik direktör olarak tarihe geçen ve büyük bir sevinç yaşayan Portekizli teknik adam, müsabakanın son düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

10UEFA Avrupa Konferans Liginde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı

Roma'da yaşadığında, Roma'yı ve bu kulübü soluyorsun. Buraya geldiğimde büyük ama çok fazla finali olmayan bir kulüp hissettim. Şimdi finali de kazanmak istiyoruz. Çok duygusalım. Bu turnuva, bizim için Şampiyonlar Ligi. Arkadaşım, harika teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bir mesaj göndermek istiyorum; finalleri birlikte kazanalım!Jose Mourinho

11CENGİZ ÜNDER ÜZÜLDÜ, ORKUN KÖKÇÜ FİNALDE

CENGİZ ÜNDER ÜZÜLDÜ, ORKUN KÖKÇÜ FİNALDE

Yarı finalin diğer ayağında ise Marsilya'yı evinde 3-2 mağlup eden Feyenoord, deplasmandan 0-0 eşitlikle ayrıldı ve finalde Roma'nın rakibi oldu. Feyenoord'da Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken Marsilya'da Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna girdi.UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

12UEFA Avrupa Konferans Liginde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı

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