UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!

Roma'da yaşadığında, Roma'yı ve bu kulübü soluyorsun. Buraya geldiğimde büyük ama çok fazla finali olmayan bir kulüp hissettim. Şimdi finali de kazanmak istiyoruz. Çok duygusalım. Bu turnuva, bizim için Şampiyonlar Ligi. Arkadaşım, harika teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bir mesaj göndermek istiyorum; finalleri birlikte kazanalım!Jose Mourinho