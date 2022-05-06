UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma finale çıktı Jose Mourinho tarihte bir ilki başardı!
Dün gece oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında finale çıkan takımlar belli oldu. Leicester City'yi geçen Roma ve Marsilya'ya deplasmanda yenilmeyen Feyenoord finale yükseldi. Aldığı final biletiyle birlikte tarihe geçen Jose Mourinho, son düdüğün ardından gözyaşlarını tutamadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanş maçında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma karşı karşıya geldi.
Roma'da yaşadığında, Roma'yı ve bu kulübü soluyorsun. Buraya geldiğimde büyük ama çok fazla finali olmayan bir kulüp hissettim. Şimdi finali de kazanmak istiyoruz. Çok duygusalım. Bu turnuva, bizim için Şampiyonlar Ligi. Arkadaşım, harika teknik direktör Carlo Ancelotti'ye bir mesaj göndermek istiyorum; finalleri birlikte kazanalım!Jose Mourinho
CENGİZ ÜNDER ÜZÜLDÜ, ORKUN KÖKÇÜ FİNALDE
Yarı finalin diğer ayağında ise Marsilya'yı evinde 3-2 mağlup eden Feyenoord, deplasmandan 0-0 eşitlikle ayrıldı ve finalde Roma'nın rakibi oldu. Feyenoord'da Orkun Kökçü 90 dakika sahada kalırken Marsilya'da Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna girdi.UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.