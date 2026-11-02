Uçurumun kenarında ölümle burun buruna hasat! 'Gerçekten çok tehlikeli'

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Yarılan tarlada yağışlar nedeniyle hasadın zorlaştığını ifade eden çiftçi Temizkan, "Bu yıl zeytinden çok verim bekliyordum ancak beklediğimiz gibi olmadı. Yaz aylarında zeytinlerin büyük bölümü döküldü. Normalde hasada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan sonra başlardık. Bu yıl yağışlar nedeniyle işlerimiz zorlaştı. Arazide yürümek, çadır sermek ve zeytinleri toplamak güçleşti. Önceden yere dökülen zeytinleri elle topluyoruz. Daha sonra ağaçların altına çadır sererek zeytinleri topluyor, çuvallara dolduruyoruz. Hasat yapıyoruz ancak fiyatlardan memnun değiliz. Zeytinyağının fiyatı asit oranına göre değişiyor. Asit oranı yüksek olduğunda fiyat düşüyor, düşük olduğunda yükseliyor. Fiyatlar ortalama 130-180 TL arasında değişiyor. Asit oranı yüksek olan ürünlerde ise fiyat 50-60 TL seviyelerine kadar düşebiliyor. Topladığımız zeytinleri fabrikaya götürerek yağını çıkartıyoruz. Ölçümler yapıldıktan sonra isteyen yağını satıyor, isteyen de yılbaşına kadar bekletmek üzere fabrikaya emanet bırakıyor. Yemeklik zeytinyağının kilogramı ise yaklaşık 200 TL. Zeytin hasadı yılbaşına kadar devam edecek. Tarlanın diğer tarafının hasadını güzel havalarda tamamladık. Şimdi de bu tarafa geçtik. Elimizden geldiğince çalışıyoruz ancak yarığın kenarında hasat yapmak gerçekten çok tehlikeli. Allah korusun, bir anlık tökezlemede aşağıya düşmek mümkün. Bu yüzden önce kenardaki ağaçları dikkatlice hasat edip daha sonra yukarı doğru ilerleyeceğiz. Güvenliğimizi düşünerek çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.