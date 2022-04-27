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MagazinÜç Kız Kardeş'te Türkan'dan son bölüme damga vuran karar! Somer'i şaşırttı!
HaberlerMagazin Haberleri Üç Kız Kardeş'te Türkan'dan son bölüme damga vuran karar! Somer'i şaşırttı!
• 27 Nisan 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:

Üç Kız Kardeş'te Türkan'dan son bölüme damga vuran karar! Somer'i şaşırttı!

İclal Aydın’ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ‘Üç Kız Kardeş’ dizisi 26 Nisan Salı akşamı 10’uncu bölümüyle ekranlara geldi. Altın krizini duyup kalp krizi geçiren Sadık, herkesi perişan ederken; Türkan’ın evliliği ve Somer ile ilgili verdiği karar bölüme damga vurdu. İşte ‘Üç Kız Kardeş’ son bölümde yaşananlar…

• 27 Nisan 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Üç Kız Kardeşte Türkandan son bölüme damga vuran karar Someri şaşırttı
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Kanal D’de salı akşamları ekranlara gelen ve başrollerini Özgü Kaya ve Berker Güven’in paylaştığı ‘Üç Kız Kardeş’, 26 Nisan’da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Sadık’ın kalp krizi geçirmesi ve Türkan’ın evliliği ile ilgili kararı dikkat çekti.

Ayvalık’ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümünde; Türkan’a “Hangisi daha çok canını yakar? Hırsız ailenin evi mi, Somer mi?” Diye soran Rüçhan, Somer’i seçtiği için onu Mine’nin evine götürüyordu.

2SADIK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

SADIK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ancak bu arada Rüçhan Hanım’ın kendisine gelip altınlar konusunda söyledikleriyle ilgili Nezahat’e üzüntüsünü anlatan Nesrin’i Sadık duydu. Olanı biteni bir kere daha dinlemek isteyen Sadık, duyduklarına dayanamayınca kalp krizi geçirdi.

Herkes perişan olurken Derya’nın evde olmayışı Dönüş’ü iyice korkuttu. Kardeşinin Hakan’la olduğunu ve ona ulaşması gerektiğini Serdar’a anlatan Dönüş, ondan yardım istedi.

3Üç Kız Kardeşte Türkandan son bölüme damga vuran karar Someri şaşırttı
4Üç Kız Kardeşte Türkandan son bölüme damga vuran karar Someri şaşırttı
5Üç Kız Kardeşte Türkandan son bölüme damga vuran karar Someri şaşırttı
6Üç Kız Kardeşte Türkandan son bölüme damga vuran karar Someri şaşırttı

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