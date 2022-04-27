Üç Kız Kardeş'te Türkan'dan son bölüme damga vuran karar! Somer'i şaşırttı!

Kanal D’de salı akşamları ekranlara gelen ve başrollerini Özgü Kaya ve Berker Güven’in paylaştığı ‘Üç Kız Kardeş’, 26 Nisan’da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever’in yer aldığı dizinin son bölümünde; Sadık’ın kalp krizi geçirmesi ve Türkan’ın evliliği ile ilgili kararı dikkat çekti.



Ayvalık’ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümünde; Türkan’a “Hangisi daha çok canını yakar? Hırsız ailenin evi mi, Somer mi?” Diye soran Rüçhan, Somer’i seçtiği için onu Mine’nin evine götürüyordu.