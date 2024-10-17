Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat! Uzmanlardan uyarı var

Birçok kişi tuvalet kağıdını banyoda tutar. Ancak uzmanlara göre bunu yapmaktan vazgeçmekte fayda var. Peki, tuvalet kağıdını banyoda muhafaza etmek gerçekten zararlı mı? Birçok kişiye göre kağıt havluyu banyoda tutmak potansiyel riskler barındırır. Uzman, Çoğu insan tuvalet kağıtlarını banyoda saklar ve bu durum oldukça normaldir. Bu durum, banyonun ne kadar nemli olduğuna bağlı diye ifade etti. Eğer banyonuz sürekli olarak nemleniyorsa ve tuvalet kağıdında küflenmeler fark ediyorsanız asıl problem tuvalet kağıdı değil, banyonun nemli olmasıdır. Özellikle duş aldıktan sonra banyoyu mutlaka havalandırın. Ortamda yalnızca buhar varmış gibi görünse de mikroplar için hazır bir ortam olabilir. Kağıt uzmanı, kuru ortamlarda saklanan kağıdın süresiz bir şekilde dayanıklılık sağlayacağını düşünüyor. Tuvalet kağıdını saklamak için kapaklı veya kapalı bir saklama kabı kullanmak, kağıdı nemden korumanın etkili bir yoludur. Kapalı bir kabın içinde saklanan tuvalet kağıdı, nem ve buhardan etkilenmez ve hijyenik kalır. Yalnızca kullanacağınız tuvalet kağıdını banyoda bulundurup, yedek ruloları başka bir odada saklamak, fazla miktarda tuvalet kağıdının nem ve bakteri etkisinden korunmasını sağlar. Duş zemini veya banyo küvetine yakın bir yerde değil, banyonun daha yüksek ve kuru bölgelerinde yer alan raflar kullanarak tuvalet kağıdını saklayabilirsiniz.