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Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat! Uzmanlardan uyarı var

Banyo ortamında tuvalet kağıdı saklamak, sağlığa zararlı olabilir. Bu noktada ise yapabileceğiniz en faydalı şey, doğru saklama tekniklerini öğrenmek.

• 17 Ekim 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
• 17 Ekim 2024 - 12:35 • Son Güncelleme:
1Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Birçok kişi tuvalet kağıdını banyoda tutar. Ancak uzmanlara göre bunu yapmaktan vazgeçmekte fayda var. Peki, tuvalet kağıdını banyoda muhafaza etmek gerçekten zararlı mı?

2Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Birçok kişiye göre kağıt havluyu banyoda tutmak potansiyel riskler barındırır. Uzman, "Çoğu insan tuvalet kağıtlarını banyoda saklar ve bu durum oldukça normaldir. Bu durum, banyonun ne kadar nemli olduğuna bağlı" diye ifade etti.

3Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Eğer banyonuz sürekli olarak nemleniyorsa ve tuvalet kağıdında küflenmeler fark ediyorsanız asıl problem tuvalet kağıdı değil, banyonun nemli olmasıdır.

4Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Özellikle duş aldıktan sonra banyoyu mutlaka havalandırın. Ortamda yalnızca buhar varmış gibi görünse de mikroplar için hazır bir ortam olabilir.

5Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Kağıt uzmanı, kuru ortamlarda saklanan kağıdın süresiz bir şekilde dayanıklılık sağlayacağını düşünüyor.

6Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Tuvalet kağıdını saklamak için kapaklı veya kapalı bir saklama kabı kullanmak, kağıdı nemden korumanın etkili bir yoludur. Kapalı bir kabın içinde saklanan tuvalet kağıdı, nem ve buhardan etkilenmez ve hijyenik kalır.

7Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Yalnızca kullanacağınız tuvalet kağıdını banyoda bulundurup, yedek ruloları başka bir odada saklamak, fazla miktarda tuvalet kağıdının nem ve bakteri etkisinden korunmasını sağlar.

8Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var

Duş zemini veya banyo küvetine yakın bir yerde değil, banyonun daha yüksek ve kuru bölgelerinde yer alan raflar kullanarak tuvalet kağıdını saklayabilirsiniz.

9Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var
10Tuvalet kağıdını banyoda saklayanlar dikkat Uzmanlardan uyarı var