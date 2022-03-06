Türkücü Ceylan'dan Gülşen'e destek! 'Gülşen'e laf söylemek kimsenin haddi değil!'
Türkücü Ceylan, meslektaşı Gülşen'in merhum sanatçı Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını yorumlamasının ardından yapılan eleştirilerle ilgili konuştu. Ünlü sanatçı,Gülşen'e destek verdi ve "Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil" dedi.
Şarkıcı Ceylan, dün akşam Ataköy'deki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü türkücü, "Sürekli konser ve düğünlerde sahne alıyorum. Artık gazinolarda da sahne almaya başladım. Gazino dönemime döndüm." dedi.
"YÜZÜK KENDİMDEN..."
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yeni bir şarkı hazırlığı içinde olduğunu söyleyen sanatçı, "Bayrama çok iddialı geliyorum. Bu sefer Ankara havası geliyor. Gümbür gümbür bir şarkı olacak." dedi. Ayrıca parmağındaki yüzüğün kimden olduğu sorulması üzerine Ceylan, "Yüzük benden... 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendimi mutlu etmek için aldım." yanıtını verdi.
CEYLAN'DAN GÜLŞEN'E DESTEK
Ceylan, daha sonra Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı şarkısını yeniden seslendiren Gülşen'e sosyal medyadan gelen eleştirilerin hatırlatılmasının ardından şu ifadeleri kullandı:
Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırakmaz. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur.
"SAZANLAR HEMEN ORTAYA ATLADI"
Açıklamalarıyla meslektaşına destek veren 47 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Gülşen'in illa o şarkıyı arabesk tarzda okuması gerekmiyor. o şarkıyı ben de okudum. Bu Bergen'den daha iyi okuyacağımız anlamına gelmiyor. Ama bazı sazanlar hemen ortaya atladı. Yapılan yorumlar haddini aştı. Gülşen kendi tarzında kendi yorumunda çok güzel okumuş. Bu bir proje albümü. O yüzden kimse boş yorum yapmasın." dedi.
"SAKİNCE BENİ BEKLE"
Öte yandan Bergen için özel olarak hazırlanan saygı albümünde yer alan sanatçı Gülşen'in seslendirdiği şarkıyı beğenenler kadar olumsuz yorum yapanlar da olmuştu. Aynı şarkıyı seslendiren Mehtap Yılmaz da Instagram'dan "Gülşen olmamış canım benim. Çok kötü. Otur sıfır... Şimdi sakince beni bekle." mesajını yayınlamıştı.