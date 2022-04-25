Türkler dünyaya damga vurdu! Tarihin gidişatını değiştiren savaşlar ve etkileri...

6- Waterloo Savaşı (18 Haziran 1815)

“ Waterloo bir savaş değildir, dünyanın yüzünün değişmesidir” Victor HugoWaterloo savaşı Vicor Hugo’nun da belirttiği gibi dünyanın kaderini belirleyen bir savaştır. Napolyon’un son savaşı olan Waterloo savaşı’nda Napolyon’un komutasındaki Fransız ordusu İngiliz – Prusya ittifakına karşı karşı savaşmıştır. Bu savaş, Napolyon’un sürgündeki Elba adasından kaçtıktan sonra tekrar taht giymesinin üzerine çıkmıştır ve Napolyon’un bozguna uğramasıyla sonuçlanmıştır. Dünya tarihinin en kuvvetli liderlerinden birisi olan Napolyon tekrar sürgüne gönderilmiş ve ölene kadar sürgünde kalmıştır. Tarihçiler bir konuda çok emin eğer Napolyon Waterloo zaferini kazansaydı dünya tarihi şu anda bambaşka olacaktı.