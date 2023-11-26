Türkiye'ye sarsan dolandırıcılık olayı! Fatih Terim ilk kez konuştu
Bankacı Seçil Erzan'ın başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi dahil ettiği 'saadet zinciri'nin çökmesine 'AirTag' adı verilen takip cihazı sebep oldu. Bir iş insanı, Seçil Erzan'a gönderdiği ve takip etmek için 'AirTag' yerleştirdiği para dolu çantanın eski futbolcu Semih Kaya'ya gitmesi üzerine sistemi açığa çıkardı. Öte yandan Fatih Terim, hakkında çıkan iddialara ilişkin ilk kez konuştu.
• 26 Kasım 2023 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2023 - 09:50 • Son Güncelleme: