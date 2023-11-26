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Türkiye'ye sarsan dolandırıcılık olayı! Fatih Terim ilk kez konuştu

Bankacı Seçil Erzan'ın başta ünlü futbolcular olmak üzere çok sayıda kişiyi dahil ettiği 'saadet zinciri'nin çökmesine 'AirTag' adı verilen takip cihazı sebep oldu. Bir iş insanı, Seçil Erzan'a gönderdiği ve takip etmek için 'AirTag' yerleştirdiği para dolu çantanın eski futbolcu Semih Kaya'ya gitmesi üzerine sistemi açığa çıkardı. Öte yandan Fatih Terim, hakkında çıkan iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

• 26 Kasım 2023 - 09:50 • Son Güncelleme:
• 26 Kasım 2023 - 09:50 • Son Güncelleme:
1Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Her şey, 6 Nisan'da bir iş insanının İstanbul Savcılığı'na yaptığı şikayetle başladı. İş insanı, Denizbank'ta görevli Seçil Erzan'a bir fonda değerlendirmesi için verdiği parayı geri alamadığını ve dolandırıldığını iddia ediyordu. Gerisi çorap söküğü gibi geldi.

2Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Seçil Erzan, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada mesleği sorulunca “Jeoloji mühendisiyim” diye yanıt verdi. Erzan gerçekten de üniversitede jeoloji eğitimi almıştı.

3İYİ YAŞAMAYI VE LÜKSÜ SEVİYORDU

İYİ YAŞAMAYI VE LÜKSÜ SEVİYORDU

Seçil Erzan’ın ailesi aslen Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindendi. 1977 yılında Çorlu’da doğdu. Ailenin tek çocuğuydu. Üniversite sınavlarında Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ailesinin maddi durumu iyiydi. Seçil lüks hayatı, iyi kıyafetler giymeyi, bakımlı olmayı seviyordu.

4HER ŞEY KÂRLI BİR TÜYOYLA BAŞLADI

HER ŞEY KÂRLI BİR TÜYOYLA BAŞLADI

Kocaeli’ndeki okulu bitirdiğinde mühendisliği değil bankacılığı seçti. İlk görevi kredi kartı dağıtmaktı. Sonrasında ise kısa süre gişede çalıştı ve imtihanı kazanarak 2000 yılının sonlarında müdür oldu. Yükselme hırsı henüz 24 yaşında bu önemli göreve gelmesini sağlamıştı.

5Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

2010 yılında Denizbank’ın İstanbul, Bahçeşehir Şubesi’ne müdür olarak atandı. Kendi ifadelerine göre, hapisle bitecek olan süreç de burada başladı.

6Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz borsa yatırımcısıydı. Seçil Erzan’a 2011 yılında borsada çok kazandıracak bir kâğıtla ilgili tüyo verdi.

7MÜŞTERİ PARASIYLA BORSADA OYNADI

MÜŞTERİ PARASIYLA BORSADA OYNADI

Seçil Erzan, müşterilerin hesaplarından çektiği paraları borsaya yatırdı ancak 3 gün içerisinde 1 milyon TL zarar etti. Kendi yaptığı bankacılık işlemleriyle kimseye belli etmeden işlerini çevirmeye çalışıyordu.

8BORSADA BATINCA TEFECİLERE DÜŞTÜ

BORSADA BATINCA TEFECİLERE DÜŞTÜ

Bu sırada teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz’dan para aldı. Daha sonra kendisiyle birlikte tutuklanacak olan galerici Ali Yörük’ten yardım istedi. Ancak aldığı paralar açığı kapatmadı. Bu aşamadan sonra tefecilerden yüksek faizle borçlar almaya başladı.

9YOLU FUTBOLCULARLA FLORYA’DA KESİŞTİ

YOLU FUTBOLCULARLA FLORYA’DA KESİŞTİ

Seçil Erzan 2011’in sonunda bankanın Florya şubesinin müdürü olarak atandı. Banka 25 Mart 2013’te Galatasaray’la sponsorluk anlaşması yapınca, kulüpteki herkese bu şubede hesap açıldı, kredi kartları dağıtıldı. Artık yönettiği para iyice artmıştı. Fatih Terim başta olmak üzere futbolcuların finansal danışmanı olmuştu. Yatırım hesaplarını yönetiyordu. Ancak eski borçları bir türlü yakasını bırakmadı.

10ÖZEL FON VAAT ETMEYE BAŞLADI

ÖZEL FON VAAT ETMEYE BAŞLADI

Sürekli para isteyen tefeciler Erzan’ı ölümle tehdit ediyordu. Para yetiştiremeyince 2020’de özel fon vaadiyle para toplamaya başladı. Başta işin içinde futbolcular yoktu. Ancak ponzi olarak kurduğu bu sisteme sürekli yeni müşteriler gerekiyordu. O da arasının iyi olduğu futbolculardan para toplamaya başladı.

11Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Yeni gelenden aldığı parayı diğerlerine dağıtıyordu. Kazanç büyüktü. Seçil Erzan güvence olarak kendi imzası ve banka kaşesi bulunan kâğıtları veriyordu.

12Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Seçil Erzan’ın İstanbul’daki evi Göktürk’teydi. Balkonlarındaki martı sembolleriyle tanınan Larus Palace sitesinde, çift cepheli, 160 metrekarelik bir dairede kiracıydı. Beş yıl önce buraya taşınmıştı. Evin kirası 12 bin TL’ydi. Son dönemde aynı binada kiralar 80-100 bin bandına tırmanmıştı. Ev sahibi bu nedenle sorunluydu. Seçil Erzan kirayı 40 bin TL’ye çıkartmayı teklif etse de ev sahibi kabul etmedi ve dava açtı.

13KOMŞULARDAN DA PARA İSTEMİŞ

KOMŞULARDAN DA PARA İSTEMİŞ

Bankanın kendisine tahsis ettiği otomobili kullanıyor, işe gitmeden önce her sabah mutlaka kuaföre uğruyordu. Komşularıyla arası çok iyiydi. İddialara göre tutuklanmadan birkaç ay önce komşularına da bankadaki fondan bahsetti ancak kimseden para alamadı. Seçil Erzan’ın tutuklanmasının ardından ev sahibinin açtığı tahliye davasından karar çıktı. Avukatı da eşyalarını daireden depoya taşıttı.

14ÇORLU’DAKİ EV SIĞINAĞIYDI

ÇORLU’DAKİ EV SIĞINAĞIYDI

Seçil Erzan geçen yıl, şimdi en ucuz dairenin 9 milyon TL’ye satıldığı Çorlu’daki Semilyon Sitesi’nde bir daire satın aldı. Çoğunlukla annesinin kaldığı bu ev adeta sığınağı olmuştu. Fırsat buldukça burada kalıyordu. 10 Nisan’da gözaltına alındığında Çorlu’daki evindeydi

15Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Seçil Erzan'ın 'fon' adı altında kurduğu 'saadet zinciri'ne Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Semih Kaya, Selçuk İnan, Buse Bahçekapılı gibi ünlü isimlerin para yatırdığı ve birçoğunun parayı geri alamadığı ortaya çıktı.

16PARAMIN SENDE İŞİ NE

PARAMIN SENDE İŞİ NE?

Seçil Erzan'ın 2011'den beri var olduğunu iddia ettiği 'saadet zinciri'ni çökerten olaylar, para dolu bir çantanın içine konulan 'AirTag' cihazı ile başladı. Sisteme dahil olan bir iş insanı Seçil Erzan'ın fonuna çanta ile para gönderdi.

17Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Çantada 'AirTag' vardı. Para Semih Kaya'ya ulaştı. Çantadaki cihazı fark eden Semih Kaya da iş insanını arayıp "Siz beni mi takip ettiriyorsunuz?" diye sordu. İş insanı "Benim paramın sende ne işi var?" diye sorması da sonun başlangıcı oldu.

18TEHDİT VE ŞANTAJ

TEHDİT VE ŞANTAJ

Seçil Erzan duruşmada verdiği ifadede "Semih Kaya'dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Beni kendisi ve menajeri Fırat Özdemir defalarca tehdit etti, 'İşten attırırız' diye şantaj yaptı.

19Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Onlardan kurtulmak için Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan para aldım. O paraları da Semih Kaya'ya ödedim" demişti. Erzan'ın avukatı da bankaya gelip müvekkilinin kolundaki Rolex saati bile aldıklarını, evini bastıklarını öne sürdü.

20FATİH TERİM’İN ADI EVDEKİ BELGEDE

FATİH TERİM’İN ADI EVDEKİ BELGEDE

Fatih Terim, davada müşteki olarak yer alıyor. Kendi ifadesine göre Terim; bu fon için hiç para vermemiş. Seçil Erzan ile ilgili dedikodular çıkınca da bankayı arayıp hesap hareketlerini istemiş.

21Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Hesaplarındaki 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 TL'yi de eşinin adına başka bir banka hesabına aktarmış. Ancak Seçil Erzan'ın evinde ele geçirilen bir belgede Terim'in 700 bin dolar verdiği ve 1.5 milyon dolar aldığı yazılı.

22Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Belgeye Terim için "Ödenen miktar yazılanın çok üstünde" diye not da düşülmüş.226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan’ın merkezinde olduğu farklı soruşturmalar da yürütüyor. O soruşturmalardan biri de Seçil Erzan’ın kendisinden nasıl fazla para aldıklarını anlattığı isimlerle ilgili. “Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi” diyen Seçil Erzan şu isimleri verdi:

233 ALDIYSAM 5 ÖDEDİM

3 ALDIYSAM 5 ÖDEDİM

Eski futbolcu Semih Kaya

Fon adıyla Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.

24BENİ SÜREKLİ TEHDİT ETTİ

BENİ SÜREKLİ TEHDİT ETTİ

Menajer Fırat Özdemir

Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir “Seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum” diye beni sürekli tehdit etti. Hatta Göktürk’teki evime gelerek tehdidi sürdürdü.

25VERDİĞİNİ YÜZDE 50 FAİZLE GERİ ALDI

VERDİĞİNİ YÜZDE 50 FAİZLE GERİ ALDI

İşinsanı Atilla Baltaş

Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı. Beni kaçırmak için bana Şırnak Cizre’ye uçak bileti aldırdı.

26Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Eski futbolcu Ayhan Akman

Faizle para aldım ama çok daha fazlasını geri ödedim. Kendisine bir borcum bulunmamakta, aksine yüklü miktarda alacağım vardır.

27ÖDEDİĞİM SENETLERİ İCRAYA KOYDU

ÖDEDİĞİM SENETLERİ İCRAYA KOYDU

İşinsanı Barış Tari

Ondan aldığım tüm parayı ödedim. Ona verdiğim belgeler hâlâ ondadır. Ödemiş olduğum senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istiyor.

28Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

İşinsanı Erkan Ergene

Bana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300 bin dolar para aldım. Bu paranın 1.5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir.

29Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Çorlu’da galerici Ali Yörük

Başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana boş senet de imzalattı.

30Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Tefeci Süleyman Aslan

Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha vedi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim.

31Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Mimar Çetin Burak Özcan

Bozcaada’daki evimin tadilatlarını yapmıştı. Toplamda Burak’a fazladan 750 bin dolar verdim.

32Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Kuzeni Tanın Yılmaz

Tanın Yılmaz benim öz teyzemin oğludur. Merve Yılmaz da Tanın’ın eşidir. Bu zamana kadar sürekli hem Merve’ye hem Tanın’a para verdim ancak doymadılar. Merve banka şubesinde bana saldırdı. Kolumdaki Rolex saatimi aldılar. Merve bana verdiği 1 milyon 200 bin TL’yi 5 milyon TL olarak geri aldı. Sonra 4 milyon getirip 6.5 milyon TL olarak geri aldı.

33Türkiyeye sarsan dolandırıcılık olayı Fatih Terim ilk kez konuştu

Galatasaray eski teknik direktörü Fatih Terim, hakkında çıkan iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Terim, “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar” dedi.