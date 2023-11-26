Türkiye'ye sarsan dolandırıcılık olayı! Fatih Terim ilk kez konuştu

Belgeye Terim için "Ödenen miktar yazılanın çok üstünde" diye not da düşülmüş.226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan’ın merkezinde olduğu farklı soruşturmalar da yürütüyor. O soruşturmalardan biri de Seçil Erzan’ın kendisinden nasıl fazla para aldıklarını anlattığı isimlerle ilgili. “Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi” diyen Seçil Erzan şu isimleri verdi: