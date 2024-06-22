Türkiye'nin yeni deprem haritası yayınladı! Ücretsiz kullanıma sunuldu

‘HİÇBİR BEDEL ÖDEMEDEN ÖĞRENEBİLECEKLER’

Amerikan Jeoloji Servisi’nin zemin bilgilerinden yararlandıklarını belirten Kutoğlu, şöyle konuştu:



“Bunun için de Türkiye’nin tüm zemin bilgilerini içeren, jeofizik verilerini içeren bilgileri Amerikan Jeoloji Servisi’nden temin ettik. Bu zemin bilgilerini, verileri işleyen bir algoritma kullanarak bunu web tabanlı çalışacak şekilde, vatandaşlarımıza kendi evlerinin adreslerini girdiklerinde ya da mobil cihazlarda konum bilgisini açarak zemin bilgisini öğrenebilecekleri bir interaktif etkileşimli uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde artık vatandaşlarımız kendi oturdukları yerle ilgili ya da ev satın almak istedikleri yerle ilgili genel anlamda mahalle bazında, zemin durumuyla ilgili bilgi edinme kolaylığına erişecekler. Burada zemin sağlam mı, hangi seviyede, bunu www.deprembis.com.tr olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdikleri siteye girerek özgürce, hiçbir bedel ödemeden bunu öğrenebilecekler.