Türkiye'nin keşfedilmemiş rotası: İsviçre Alpleri esintisi veren Dulağa Yaylası

Bu da zaten bu coğrafyanın biyolojik çeşitliliğinin bir parçası. Bugün çok güzel fotoğraflar çektik, tadını çıkardık bu doğanın. Aynı zamanda şunu da görüyoruz ki insan elinin değmediğini, çöpün, kirliliğin olmadığını görüyoruz. Ve bu haliyle de çok çok daha güzel. Çok güzel, çok keyifli bir yürüyüş yaptık bugün" dedi.