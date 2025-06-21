Türkiye'nin keşfedilmemiş rotası: İsviçre Alpleri esintisi veren Dulağa Yaylası
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Dulağa Yaylası, bahar aylarında açan çiçekleri, karlı zirveleri ve coşkun dereleriyle ziyaretçilerine doğayla baş başa huzur dolu bir ortam sunuyor. Kentin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde yer alan 2 bin 178 metre rakımdaki Dulağa Yaylası, kışın çetin yüzünü geride bıraktıktan sonra bahar mevsiminin gelişiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.
İHA
• 21 Haziran 2025 - 09:17 • Son Güncelleme:
İHA
• 21 Haziran 2025 - 09:17 • Son Güncelleme: