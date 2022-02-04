Türkiye'nin il il yeni nüfusu! Erzincan, Tunceli, İstanbul, Ankara, İzmir işte o liste...

'2035 YILINDA NÜFUSUN 480 BİN KİŞİ OLMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

TÜİKin 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, şunları kaydetti:"TÜİK'in açıkladığı verilere göre ilçemiz, bu yıl 5 bin 464 kişi daha artarak, 286 bin 848 kişiye erişmiş oldu. Tabi gayri resmi nüfusumuzun da, göç idaresinden almış olduğumuz verilerle 310 bin olduğunu ifade etmek isterim. Yani bu ilçede izinli olarak yaşayan, ancak nüfus sayımına dahil olmayan böyle bir sayımız var. Tabi ilçemiz hızlı göç almaya devam ediyor. Bunun gerekçeleri, ticaret merkezi olmamız. Özellikle mobilya gibi ve diğer karma sektörleri ilçede barındırıyor olmamızdan ötürü, düzenli bir göç aldığını ifade edebiliriz. Nüfus potansiyelimizin de yaklaşık olarak yüzde 50si 30 yaş altı genç nüfus. Bu arada elimizdeki veriler şunu gösteriyor; 81 vilayet içerisinde yaklaşık 20 tane vilayetten, daha büyük bir nüfusa sahip bir ilçeyiz. Hemen yanı başımızda Bilecik gibi, Erzincan, Sinop, Karabük gibi şehirlerden daha büyük bir nüfus potansiyeline sahibiz. Ayrıca Bursa nüfusumuz da bu yıl yaklaşık 46 bin artış gösterdi. Bunu ilçeler içerisinde incelediğimizde, nüfusu en fazla artan dördüncü büyük ilçe pozisyonunda olduğumuzu da eklemek isterim. Bu nüfus artışlarına paralel olarak şunu da ifade etmek isterim; yapmış olduğumuz mastır plan çalışmaları içerisinde, 2035 yılı yani yaklaşık 15 yıllık bir plandı bu. 2035 yılı planımıza göre, nüfus yoğunluğumuzun yaklaşık 480 bin bandında olmasını ön görüyoruz. Bu da bize ilçemizin, sürekli olarak bir büyüme trendi içerisinde olduğunu, burada yine nitelikli sektörlerin, katma değerli sektörlerin de çoğalmaya devam edeceğini bize gösteriyor. Zaten mevcut yatırımlarımız, sanayi alanlarının oluşturulması gibi işlemler ile konut adalarının oluşturulması gibi çalışmalar bunun paralelinde devam ediyor.