Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası ziyaretçi rekoru kırdı

"Mercan fosiller bakımından oldukça zengin"

Safranbolu ve Amasra'ya yoğun ilgi gösteren tur firmalarının, mağaraya ilgi göstermeye başladığını ve rotasını Zonguldak'a çevirdiğini anlatan Bostancı, "Gökgöl Mağarası içerisinde sarkıtlar, dikitler, damla taşlar, mercan fosiller bakımından oldukça zengindir. Turistlerin çok ilgisini çekmektedir. Gökgöl Mağarası yoğun bir ziyaretçi ağırlamakta. Bunun sebebi 2021 yılında Gökgöl Mağarası'na bir ziyaretçi merkezi kazandırdık. Ziyaretçi merkezi içerisinde mağaranın ve Türkiye'deki diğer mağaraların tanıtımı yapılmakta, hediyelik eşya ünitesi ve kafetarya bulunmaktadır. Batı Karadeniz Bölgesine tur yapan firmalar Amasra ve Safranbolu'ya yoğun ilgi göstermekteyken, yaptığınız bu yenileme, restorasyon ve ziyaretçi merkezi çalışmalarından sonra onların da oldukça ilgisini çekmiş ve artık rotalarını Zonguldak'a da çevirmişlerdir. Gökgöl Mağarası, 2001 yılından itibaren yoğun ziyaretçiyi 2024 yılında aldı. 2024 yılında 60 bin ziyaretçi ağırladık. Hedefimiz 75 bindi ancak Zonguldak'ta meydana gelen yağışlar sonucu mağaranın içerisinden akmakta olan yer altı derisinde taşkınlar meydana gelmiş ve mağaramız maalesef 2 ay boyunca tadilatta onarımda kalmak zorunda kaldı" şeklinde konuştu.Bostancı, 2025 yılında 100 bin ziyaretçi hedefine ulaşmak istediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:"Bu nedenle ziyaretçi sayısındaki kotamızı yakalayamadık ama 2025 yılında hedefimiz 100 bin ziyaretçi. Gökgöl Mağarası astım hastalarının yoğun ilgisini çekmektedir. Astım hastaları mağara içerisinde yapmış oldukları seanslar neticesinde astım değerlerinin oldukça düştüğünü iddia etmekteler."