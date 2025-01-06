Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası ziyaretçi rekoru kırdı

Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen mağaranın engelli dostu bir mağara olduğunu ifade eden İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ferhan Bostancı, "Bugün Zonguldak şehir merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaşayan mağara Gökgöl'deyiz. Gökgöl Mağaramız, 1976 yılında keşfedilmiş, daha sonra 2001 yılında Zonguldak İl Özel İdaresince turizme kazandırılmıştır. Türkiye'nin onuncu Zonguldak'ın ikinci, uzunluk bakımından en uzun mağarasıdır. 875 metre bir yürüyüş parkuru bulunmakta. Engelli dostu bir mağaradır. Yatay gelişmiş olduğundan dolayı yapılan çalışmalar neticesinde restorasyon neticesinde yürüyüş parkurları, mağara içerisinden akan dere üzerinden yapılan köprüler, ahşap merdivenlerle birlikte turizme kazandırılmıştır. Gökgöl Mağarası, 350 milyon yıl yaşında olup, karbonifer döneme tarihlendirilmektedir" dedi.