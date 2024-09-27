Türkiye'nin en kısa sokağı! 15 adımda bitiyor

Esnaf Halil Yılmaz ise, “1978 yılından beri bu sokak üzerinde esnaflık yapıyoruz. Üç dükkanız bu sokak üzerinde. Genelde buralar böyle ama burası Konya'nın en küçük sokaklarından birisi” diye konuştu.Tarihi çarşıda 65 yıldır esnaflık yapan 87 yaşındaki İrfan Altunel, “Bu sokak vatandaşların en çok kullandığı sokak. Burası hem Kapı Camii'ne bağlanır hem de Aziziye Camii'ne bağlanır. Arada kaldığı için yıllardır kalabalık, öyle olunca da kilit nokta diyebiliriz” dedi.