Türkiye'nin en kısa sokağı! 15 adımda bitiyor

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bulunan ve kentin en eski çarşılarından olan tarihi Bedesten Çarşısı'nda 3 iş yerinin hizmet verdiği Muallim Naci Sokağı ilgi görüyor. Sokaktan geçen vatandaşların bazıları sokağı "kısa sokak" olarak bilirken, ilk defa fark edenler ise şaşırıyor. Tarihi çarşıda Kapı Camii, Aziziye Camii, Bulgur Dede Mescidi, Mecidiye Han, Ahmet Efendi Hamamı'nın yanı sıra çok sayıda tarihi mekan bulunuyor. Çarşıda bulunan ve Türkiye'nin en kısa sokakları arasında yer alan Muallim Naci Sokağı da vatandaşların ilgisini çekiyor.