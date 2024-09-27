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Türkiye'nin en kısa sokağı! 15 adımda bitiyor

Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan 13 metrelik Muallim Naci Sokak, 15 adımda bitiyor. Türkiye'deki en kısa sokaklar arasında yer alan ve 3 iş yerinin bulunduğu sokak görenleri hayrete düşürüyor.

İHA
• 27 Eylül 2024 - 10:19 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Eylül 2024 - 10:19 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin en kısa sokağı 15 adımda bitiyor

Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'nde bulunan ve kentin en eski çarşılarından olan tarihi Bedesten Çarşısı'nda 3 iş yerinin hizmet verdiği Muallim Naci Sokağı ilgi görüyor. Sokaktan geçen vatandaşların bazıları sokağı "kısa sokak" olarak bilirken, ilk defa fark edenler ise şaşırıyor. Tarihi çarşıda Kapı Camii, Aziziye Camii, Bulgur Dede Mescidi, Mecidiye Han, Ahmet Efendi Hamamı'nın yanı sıra çok sayıda tarihi mekan bulunuyor. Çarşıda bulunan ve Türkiye'nin en kısa sokakları arasında yer alan Muallim Naci Sokağı da vatandaşların ilgisini çekiyor.

2“Sürekli kullanırım ama ilk defa bu sokağın 15 adım olduğunu duydum”

“Sürekli kullanırım ama ilk defa bu sokağın 15 adım olduğunu duydum”

Çocukluğundan beri çarşıda esnaflık yapan İbrahim Işık, “Ben 1963 doğumluyum. Çocukluğumdan beri bu çarşıda esnaflık yapıyorum. Öğle namazına camiye gelip gidiyorum. Sürekli kullanırım ama ilk defa bu sokağın 15 adım olduğunu duydum ve şaşırdım. Geçerken fark ettim, güzelmiş teşekkür ederim” dedi.

3“Bu sokağın bu kadar küçük olması beni şaşırttı”

“Bu sokağın bu kadar küçük olması beni şaşırttı”

Çarşıda babası esnaf olan Talha Uysal da, “Burası Konya'nın eski çarşılarından. Burası çok işlek, bu sokağın bu kadar küçük olması beni şaşırttı. Garip ama küçük olmasına rağmen en işlek sokaklarımızdan birisi” ifadelerini kullandı.

4“Sokak dikkatimi çekti, saydım 15 adım çıktı”

“Sokak dikkatimi çekti, saydım 15 adım çıktı”

Konya'ya gezmeye gelen ve sokağı görünce şaşıran Mehmet Korkmaz, “Ben Konya'ya gezmeye Osmaniye'den geldim. Bu sokak dikkatimi çekti. Saydım 15 adım çıktı. Gerçekten şaşırdım, ilginç bir yer” şeklinde konuştu.

5Türkiyenin en kısa sokağı 15 adımda bitiyor

Esnaf Halil Yılmaz ise, “1978 yılından beri bu sokak üzerinde esnaflık yapıyoruz. Üç dükkanız bu sokak üzerinde. Genelde buralar böyle ama burası Konya'nın en küçük sokaklarından birisi” diye konuştu.Tarihi çarşıda 65 yıldır esnaflık yapan 87 yaşındaki İrfan Altunel, “Bu sokak vatandaşların en çok kullandığı sokak. Burası hem Kapı Camii'ne bağlanır hem de Aziziye Camii'ne bağlanır. Arada kaldığı için yıllardır kalabalık, öyle olunca da kilit nokta diyebiliriz” dedi.