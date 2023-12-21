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Türkiye'nin diri fay haritası güncellendi! Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde depremler olmaya devam ederken, MTA tarafından Türkiye'nin diri fay haritası da güncellendi. Yapılan araştırmada 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunurken, birinci derece risk altında olan şehirler; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt oldu. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Türkiye'deki deprem üretebilen fayları anlatarak risk haritasını yorumladı.

• 21 Aralık 2023 - 11:09 • Son Güncelleme:
• 21 Aralık 2023 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

MTA, yenilenmiş diri fay hattı haritasını paylaştı. Diri fay hatları ve riskli bölgelere ilişkin araştırmalar yurt genelinde gerçekleşen peş peşe depremler sonrası yoğunlaştı.

2Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

3BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritaya göre bu iller şöyle: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

4İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İkinci derecen riskli illerse şöyle: Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun,

5Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

6Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun,

7Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

8Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Türkiye'deki deprem üretebilen fayları anlatarak risk haritasını yorumlayan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

9Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

"Dünyanın oluşundan bugüne hep faylar var olagelmiştir. Bunların içerisinde son 11 bin yılda 11 bin 800 yılda deprem üretmiş faya diri fay diyoruz.

10Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

"Haritalara baktığımızda Türkiye'de risksiz yer yok. Deprem ülkesiyiz, dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde 4-5 büyüklüğünde deprem olması bizler açısından şaşırtıcı değil.

11Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Ancak Türkiye'nin 3 tane önemli fayı var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Anadolu Fayı; Bingöl Karlıova'dan başlayan,

12Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Karadeniz'e doğru uzanan Marmara Denizi'ni geçen ve oradan Kuzey Yunanistan'a kadar uzanan fay.

13İSTANBULDA DİRİ FAY YOK

"İSTANBUL'DA DİRİ FAY YOK"

İstanbul'a baktığımızda içinde diri fay yok, bilinen bir diri fay yok. Kuşkulanılan bir-iki fay var ama geçmişte çok büyük deprem üretmiş faylar değil.

14Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Ama baktığımızda İstanbul 1509'da 1766'da Marmara Denizi içerisinden geçen fay nedeniyle ciddi anlamda sarsılmış, hasar görmüş bölge. İçinde fay olmasa bile uzağındaki fayın sarsıntısıyla hasar görmüş ve hasar görme olasılığı da yüksek olan bir ilimiz.

15Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

İstanbul'da 1 milyon 166 tane bina var. Bir deprem olduğu takdirde bunun 750 bin tanesinin hasar görmesi, 80-90 bin tanesinin de çok ciddi hasar görmesi bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam.

16Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Bu rakamın üzerine yoğunlaşıp binaları artık elden geçirmek kenti tümüyle dayanıklı hale getirmek varken deprem olmayacak söylemleri insanları rehavete itebilir. Bu anlamda da tehlikelidir.

17Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Bin 600 kilometre boyunda dünyanın en önemli faylarından bir tanesi. İkinicisi Doğu Anadolu Fayı; bu yıl bize çok büyük acılar yaşatan 6 ve 20 şubat depremlerini yapan Bingöl Karlıova'dan başlıyor Hatay'a kadar gelip oradan Ölüdeniz fayıyla birleşerek Kızıldeniz'e uzanıyor. Bu da 650-700 kilometre boyunda."

18Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

"Kuzey Anadolu Fayı'nın kırılmamış bir parçası var, Erzincan biliyorsunuz. 1939'da çok büyük depremle sarsıldı ardından 1992'de Erzincan Ovası'nın doğu ucunda deprem meydana geldi.

19Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

1939'da da Kargapazarı dediğimiz fay kırılmıştı. 1784'te deprem üretmiş o günden bu güne 250 yılın üzerinde bir süre geçmiş, deprem olduğu takdirde de 7.2-7.4 büyüklüğünde deprem üretmesini beklediğimiz bir fay."

20İSTANBULDA DİRİ FAY YOK

"İSTANBUL'DA DİRİ FAY YOK"

İstanbul'a baktığımızda içinde diri fay yok, bilinen bir diri fay yok. Kuşkulanılan bir-iki fay var ama geçmişte çok büyük deprem üretmiş faylar değil.

21Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Ama baktığımızda İstanbul 1509'da 1766'da Marmara Denizi içerisinden geçen fay nedeniyle ciddi anlamda sarsılmış, hasar görmüş bölge.

22Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

İçinde fay olmasa bile uzağındaki fayın sarsıntısıyla hasar görmüş ve hasar görme olasılığı da yüksek olan bir ilimiz.

23Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

İstanbul'da 1 milyon 166 tane bina var. Bir deprem olduğu takdirde bunun 750 bin tanesinin hasar görmesi, 80-90 bin tanesinin de çok ciddi hasar görmesi bekleniyor.

24Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Bu çok büyük bir rakam. Bu rakamın üzerine yoğunlaşıp binaları artık elden geçirmek kenti tümüyle dayanıklı hale getirmek varken deprem olmayacak söylemleri insanları rehavete itebilir. Bu anlamda da tehlikelidir.

25Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Marmara çevresinde bir deprem bekliyoruz. Bingöl Yedisu'da bir deprem bekliyoruz. Kıbrıs'a doğru belki Hatay'ın açıklarında bir deprem bekliyoruz.

26Türkiyenin diri fay haritası güncellendi Büyük risk oluşturuyor, il il açıklandı

Nerenin daha yüksek tehlike altında olduğu belli, nerelerin öncelikle dönüştürülmesi gerektiği de belli.