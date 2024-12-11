Türkiye'de yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında! Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler
Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından İzmir’de yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, Suriyeli bazı esnaf dönüş için hazırlık yaptığını, 1-2 ay içerisinde dönmek istediğini belirtiyor. Rejimin çökmesinin ardından Suriyeli vatandaşlar, internet üzerinden ilanlar vererek geri dönüş için eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.
İHA
• 11 Aralık 2024 - 14:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Aralık 2024 - 14:09 • Son Güncelleme: