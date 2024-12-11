Türkiye'de yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında! Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Diyaddin Salim, “Türkiye’yi çok seviyorum, çok güzel. Bize kapısını açtı. Ülkemizdeki gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Ekonomik olarak biraz zorlanıyoruz; kira, su, elektrik pahalı. Suriye’de evimizde var. Evliyim, 4 çocuğum var. Hepsi burada, beraber gideceğiz” dedi.