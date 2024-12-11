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GündemTürkiye'de yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında! Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler
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Türkiye'de yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında! Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından İzmir’de yaşayan Suriyeliler, ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip ederken, Suriyeli bazı esnaf dönüş için hazırlık yaptığını, 1-2 ay içerisinde dönmek istediğini belirtiyor. Rejimin çökmesinin ardından Suriyeli vatandaşlar, internet üzerinden ilanlar vererek geri dönüş için eşyalarını satışa çıkarmaya başladı.

İHA
• 11 Aralık 2024 - 14:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 11 Aralık 2024 - 14:09 • Son Güncelleme:
1Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

İzmir’de, Suriyeli vatandaşların en çok yaşadığı bölgelerden biri de Konak ilçesine bağlı Basmane bölgesi.

2Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Ülkelerinde başlayan iç savaş sonrası İzmir’e gelen ve yerleşen Suriyeler, Beşar Esad’ın devrilmesini sevinçle karşılıyor.

3Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Gelişmeleri yakından takip eden Suriyeli bazı esnaf, 1-2 ay içerisinde ülkelerine dönmek istediğini söyledi.

4Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Yavaş yavaş hazırlık yaptıklarını ifade eden esnaf, akrabalarının Suriye’de bulunduğunu ve orada yaşamak istediğini ifade ediyor.

5BAZISI DÜKKAN KAPATTI, BAZISI DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

BAZISI DÜKKAN KAPATTI, BAZISI DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Diyaaddin Salim isimli esnaf, ailesinin Şam’da olduğunu anlattı. 2-3 içerisinde Suriye’ye dönmek istediğini aktaran Salim, hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

6Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Diyaddin Salim, “Türkiye’yi çok seviyorum, çok güzel. Bize kapısını açtı. Ülkemizdeki gelişmeleri merakla takip ediyoruz. Ekonomik olarak biraz zorlanıyoruz; kira, su, elektrik pahalı. Suriye’de evimizde var. Evliyim, 4 çocuğum var. Hepsi burada, beraber gideceğiz” dedi.

7Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Kimi esnaf ise Türkiye’ye yerleştiğini, hayatlarından memnun olduğu dile getirirken, bazı esnafın dükkanını kapattığı ve ülkesine döndüğü öğrenildi.

8İNTERNETTEN EŞYA İLANLARI VERİLİYOR

İNTERNETTEN EŞYA İLANLARI VERİLİYOR

Rejimin çökmesinin ardından İzmir’de yaşayan Suriyeli vatandaşlarında internet üzerinden eşyalarını satışa çıkardığı görüldü.

9Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler

Sosyal medya üzerinde çok sayıda eşya ilanının yer aldığı gözlemlenirken, ilanlarda “acil” yazılarının yazması dikkat çekti.

10Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler
11Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler
12Türkiyede yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlığında Eşyalarını ve dükkanlarına ilan verdiler