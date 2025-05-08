Türkiye'de ilkti, dünyada da ilk oldu! Osmaniye'de bulundu: UNESCO kütüğüne kaydedildi

Müzenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını anımsatan Vali Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonuçlandı. UNESCO yürütme kurulunun Paris'te gerçekleştirilen oturumunda alınan kararla Karatepe Aslantaş yazıtları, 'Karatepe Yazıtları' adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildi." ifadelerini kullandı.