Türkiye'de ilk defa Mersin'de keşfedildi! Dünyanın en iyisi seçildi, yurt dışına kapış kapış gidiyor

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Eğriçayır Yaylası'nda yaptıkları çalışmalarda şimdiye kadar literatürde karşılaşmayan 46 gibi yüksek değerlere kadar ulaştıklarına değinen Prof. Dr. Mahir Turhan, "Fakat Eğriçayır Yaylası'ndaki elde etmiş olduğumuz balların TA ortalaması 20'nin üstünde. Bu da dünya ölçeğinde 20 çok yüksek bir değer demektir. Örneğin bu özelliğiyle tanınan TA özelliğiyle çok yüksek olduğu Manuka balları vardır" dedi.