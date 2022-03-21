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Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı!

Türk savunma sanayisi modernizasyon konusunda da rüştünü ispat etti. "STM" tarafından modernize edilen Pakistan denizaltısı düzenlenen tatbikatta hedef gemiyi attığı torpido ile tam isabetle vurdu.

• 21 Mart 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2022 - 12:33 • Son Güncelleme:
1Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

Derin sularda fark edilmeden ilerledi. Hedef savaş gemisini attığı tek torpido atışıyla batırdı. Türk savunma devi STM’nin modernize ettiği Pakistan denizaltısı, kabiliyetleri ile gövde gösterisi yaptı.

2Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

Pakistan donanması için savaş gemisi üreten Türkiye, modernizasyon kabiliyetlerini de dost ülke için kullanıyor.

3Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

Türk savunma firmalarından STM, 2016'da Pakistan donanmasına ait 3 denizaltının modernizasyon ihalesini kazandı.

4Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

Üstelik bu başarıyı, Pakistan’ın denizaltılarını satın aldığı Fransız firmasına karşı girdiği yarışta elde etti.

5Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

Pakistan denizaltılarınını baştan sona yenileyen STM, denizaltıların komuta kontrol, silah sistemleri, elektronik harp ve radar sistemlerini son teknoloji ile donatıyor. Bu kapsamda modernizasyonu tamamlanan ilk denizaltı Pakistan’a teslim edildi.

6Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

SEASPARK-2022 tatbikatında boy gösteren Agosta 90 B sınfı denizaltı Hamza, görev dışına çıkartılan bir fırkateyni tek torpido atışı ile tam isabetle vurdu. Hedef gemi batarken kameralar da kayıttaydı.

7Türkiye modernize etti Pakistan denizaltısı savaş gemisini tek atışta batırdı

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