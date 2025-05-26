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GündemTürkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 38 il için sarı kod verildi! Hafta boyunca sürecek! İstanbul'da trafik felç oldu
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Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 38 il için sarı kod verildi! Hafta boyunca sürecek! İstanbul'da trafik felç oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Haftanın ilk iş günü olan 26 Mayıs Pazartesi, İstanbul'da yağışın etkisiyle yoğun trafik yaşandı. Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığının Trakya kesimi ve Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.

• 26 Mayıs 2025 - 10:42 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 10:42 • Son Güncelleme:
1Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 38 il için sarı kod verildi Hafta boyunca sürecek İstanbulda trafik felç oldu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. İstanbul'da haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisi ile yoğun trafik oluştu. İşte son durum.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklığı, Trakya kesimi ile kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun birçok kesiminde sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 38 il için sarı uyarı verildi.

Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

2İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VATANDAŞLARI UYARDI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VATANDAŞLARI UYARDI

Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

3İSTANBULDA YARIN BAŞLIYOR

İSTANBUL'DA YARIN BAŞLIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26.05.2025 Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4BİR UYARI DA BATI KARADENİZE

BİR UYARI DA BATI KARADENİZ'E

Öte yandan Batı Karadeniz için de sağanak uyarısı yapıldı. Bu uyarı açıklamasında ise "26.05.2025 Pazartesi günü Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

5HAFTA BOYU YAĞIŞ VAR

HAFTA BOYU YAĞIŞ VAR

Yapılan son tahminlere göre megakentte önümüzdeki hafta boyunca sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji raporunda sadece salı günü günü sağanak beklenmiyor. Yapılan açıklamada vatandaşlar fırtına, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi tehlikelere karşı uyarıldı.

6BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

7İSTANBULDA TRAFİK KİLİT

İSTANBUL'DA TRAFİK KİLİT

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle bazı bölgelerde ve ana arterlerde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kentte, dün geceden bu yana etkisini gösteren yağışla beraber sabah saatlerinde kent genelindeki trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara istikametinde ise Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor.

8Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 38 il için sarı kod verildi Hafta boyunca sürecek İstanbulda trafik felç oldu

TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğun trafik dikkati çekiyor. Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlara hazırlıksız yakalanan yolcular zor anlar yaşadı.

Bazı yolcular yaya geçitleri ile köprülerin altına sığınırken bazıları da duraklarda beklemek zorunda kaldı. Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunlu yüzde 78 olarak ölçüldü. Öte yandan elverişsiz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi. Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

9DİKKAT ÇAMUR YAĞABİLİR

DİKKAT! ÇAMUR YAĞABİLİR

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerine döneceğini belirten CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de “Sıcaklık 9-10 derece düşecek. Mevsim normallerine dönecek. İstanbul’da sıcaklık 20 dereceye inecek. Yağış geliyor. İstanbul’da sağanak etkili olacak. Bununla birlikte Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Marmaranın güneydoğusuna toz geliyor. İstanbul’un Anadolu yakasında, Ankara’da, İzmir’de ve Bodrum’da toz taşınımı etkili olacak. Aracınızı yıkamayın çamur yağabilir” dedi.

10METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Trakya kesimi ile Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

11BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BALIKESİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,(Sinop hariç) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu