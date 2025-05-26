Türkiye genelinde kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: 38 il için sarı kod verildi! Hafta boyunca sürecek! İstanbul'da trafik felç oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Haftanın ilk iş günü olan 26 Mayıs Pazartesi, İstanbul'da yağışın etkisiyle yoğun trafik yaşandı. Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığının Trakya kesimi ve Kıyı Ege'de hissedilir derecede azalacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bazı bölgelerde toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış görülebileceği konusunda uyarıda bulundu.
• 26 Mayıs 2025 - 10:42 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 10:42 • Son Güncelleme: