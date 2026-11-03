Türk mühendisliği dünyanın zirvesinde resmen tescillendi: Türkiye'nin iki dev projesine dünya çapında onur!

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"2019 yılında Yavuz Sultan Selim Köprümüz ‘Dizayn' kategorisinde, 2021 yılında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolumuz ‘Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde, 2022 yılında ise yine 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolumuz ‘Yapım Metodolojisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. 2023 yılında Zigana Tünelimiz ‘Yapım Metodolojisi', Eğiste Hadimi Viyadüğümüz ‘Kalite Yönetimi' kategorisinde ödül kazandı. 2024 yılında Kömürhan Köprümüz ‘Yapım Metodolojisi', 2025 yılında Ankara-Niğde Otoyolumuz ‘Proje Finansmanı ve Ekonomisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. Bu yıl da Aydın-Denizli Otoyolumuz ve Yusufeli Viyadüğümüzle iki yeni ödül kazanmanın gururunu yaşıyoruz."