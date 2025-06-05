Türk mühendisler üretti! Canlı hayvan naklinde 5 yıldız konfor: Hayvana eziyet sıfıra indi

OKT Trailer'ın canlı hayvan taşıma aracı sayesinde eskiden kamyonlarla 3-4 sefer yaptıkları taşıma işlemini tek seferde çok daha rahat şartlarda yapabildiklerini ifade eden Mustafa Güler, "Firmamız yarım asırdan beri tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile sevkiyatlarımız başladı. OKT Trailer'ın canlı hayvan taşıma için hazırladığı 3 katlı bu aracı kullanıyoruz. Bugün büyükbaş hayan taşıyacağımız için 2 katını kullanıyoruz. Ama koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan taşıyacağımız zaman 3 katının hepsinden yararlanabiliyoruz. Hayvanlarımızı aracımıza yükledikten sonra emniyet pimlerini de taktık. Hayvan Taşıma Kanunu'na göre hayvanların refahı düşünüldüğü için özel bölmelerin içerisinde taşımaları gerçekleştiriliyor. Hayvanlarımızın boyunları dik olarak taşınıyor, başları aşağıya eğilmiyor. Aracımızda uzun yollar için özel tasarlanmış sulama sistemleri, havalandırma sistemleri bulunuyor. Havanların tırnaklarına geçen, kaymalarını önlemek amacıyla taban var. Daha önce diğer türlü yük taşımacılığı yaptım. Eskiden kamyonlarla o günün şartlarında hayvan refahına uygun olmayan şartlarda taşınıyordu. 2016 yılında OKT Trailer'ın canlı hayvan taşıma aracı ile tanışınca işlerimiz daha da kolaylaştı. Çünkü bu eski kamyonlarla 3-4 seferde yaptığımız işi artık bu araç ile tek seferde halledebiliyoruz. Kamyonlar 12-13 hayvan alırken, canlı hayvan taşıma aracımız hayvanın büyüklüğüne göre 40 ila 60 adet hayvan alıyor. Şu anda yasal mevzuatlara ve tüm taşıma durumlarına uygun şekilde içerisinde 50 adet hayvanımız bulunuyor. Kurban Bayramı yoğun geçiyor. Biz bu işi yaparken arkamızda canlı hayvan taşıma aracının gücünü hissettiğimiz için yorulmuyoruz. Çok şükür ilerimiz güzel, aracımız ise her şeyden güzel" dedi.