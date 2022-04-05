Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti! Resmen açıkladı 'TFF Başkanlığı için...'

Nihat Özdemir'in istifasının ardından bir açıklama daha yapan Rıdvan Dilmen "TFF başkanlığı zor iş. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim." ifadelerini kullandı.