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Süper LigTürk futbolunun bana ihtiyacı var demişti! Resmen açıkladı 'TFF Başkanlığı için...'
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• 05 Nisan 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:

Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti! Resmen açıkladı 'TFF Başkanlığı için...'

Fenerbahçe ve milli takımın eski futbolcularından Rıdvan Dilmen, 'TFF Başkanlığı' iddiaları üzerine sosyal medya üzerinden çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in gündeme damga vuran ifadeleri...

• 05 Nisan 2022 - 15:10 • Son Güncelleme:
1Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa depremi yaşandı. Üst düzey yöneticilerin ardından Başkan Nihat Özdemir de görevi bıraktığını açıkladı.

2Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Bu gelişmelerin ardından gözler futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e çevrildi. Keza Dilmen'in, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündeme taşındı. Dilmen'in sözleri, "Aday olacak" iddialarını kuvvetlendi ama açıklama geldi.

3Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Rıdvan Dilmen geçen hafta "Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili yapılanmayla ilgili bir teklif almadım. Almış olsaydım Türk futbolu böyle bir durumda olmazdı. Aynı şey kulübüm Fenerbahçe için de geçerli.

4Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Tekrardan altını çiziyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu görüyorum net bir şekilde. Nerelere kadar gidildiğini görüyorum. Ama biz görevden asla kaçmayız. Sağlık nedenlerinden dolayı sıkıntılar olabilir ama.

5Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Ben yapılanma konusunda Türk futboluna 4-5 yıl içinde Allah ömür verirse, çok daha ileri götüreceğime inanıyorum, doğru insan kaynaklarıyla." açıklamasını yaptı ve bu sözler akıllara adaylık ihtimalini getirdi.

6Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Nihat Özdemir'in istifasının ardından bir açıklama daha yapan Rıdvan Dilmen "TFF başkanlığı zor iş. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim." ifadelerini kullandı.

7Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi.

8Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan ise 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık konusundaki seçim talimatnamesi şöyle:

9Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

"Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi başkanlığa vekalet eder."

10Türk futbolunun bana ihtiyacı var demişti Resmen açıkladı TFF Başkanlığı için...

 

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