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GündemTürk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor! Fabrikada işlenip ihraç ediyor
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Türk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor! Fabrikada işlenip ihraç ediyor

Erzincanlı akademisyen Genel Cerrahi Kolon ve Rekturn Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, Yeşilçay köyünde kapama vişne bahçeleri kurarak doğal yöntemlerle üretim gerçekleştiriyor.

• 12 Mayıs 2025 - 08:21 • Son Güncelleme:
• 12 Mayıs 2025 - 08:21 • Son Güncelleme:
1Türk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor Fabrikada işlenip ihraç ediyor

Yeşilçay köyünde bulunan yaklaşık 400 dekarlık alanda 40 binin üzerinde vişne ağacı diken Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, her yıl ağaç sayısını artırıyor.

2Türk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor Fabrikada işlenip ihraç ediyor

Erzincan’da sanayi meyveciliğinin gelişmesine katkı sağlayan Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, Erzincan’da aynı zamanda organik vişne yetiştiriyor.

3Türk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor Fabrikada işlenip ihraç ediyor

40 bini aşkın sertifikalı vişne fidanını toprakla buluşturan Prof. Geçim, üretilen organik vişneleri yine Erzincan’da bulunan meyve suyu ve konsantre fabrikasına vererek, Erzincan’da üretilen meyvelerin işlenerek ihraç edilmesine katkı sağlıyor.

4Türk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor Fabrikada işlenip ihraç ediyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Yeşilçay köyünde bulunan vişne bahçelerinde incelemelerde bulunarak İşletme Müdürü Ziraat Mühendisi Nimet Var’dan bilgi aldı.

5Türk cerrah 40 bin tane ağaç dikti, kendi yöntemiyle üretim yapıyor Fabrikada işlenip ihraç ediyor

Tamamen organik vişne yetiştirilen bahçelerde, kazlarla biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Vişne bahçelerine bırakılan kazlar hem böcekleri hem de yabani otları tüketerek kimyasal ilaç kullanılmadan üretim yapılmasını sağlıyor.