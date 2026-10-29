Turizm gazeteciliğinde yeni dönem: ATGD resmen kuruldu

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Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yeni, kuruluş felsefesine ilişkin yaptığı açıklamada, turizm medyasının bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul ve Antalya odaklı bir görünüm sergilediğini belirtti.Anadolu coğrafyasının her köşesinde büyük bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Yeni, "Turizm yalnızca sahil turizminden ibaret değil. Anadolu'da bugüne kadar tanıtım konusunda ihmal edilen gastronomi, kültür, inanç, termal, sağlık, doğa ve kış turizmi gibi yüksek katma değerli zenginliklerimiz var. Bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızla güç birliği yaparak turizm gazeteciliği bilincini tüm Anadolu medyasına yayacağız. Özellikle geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle potansiyeli değerlendirilemeyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin medeniyet mirasını dünya vitrinine taşıyarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.