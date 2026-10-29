Turizm gazeteciliğinde yeni dönem: ATGD resmen kuruldu
Türkiye'nin yedi bölgesinden gazetecilerin bir araya gelmesiyle kurulan Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği (ATGD), resmî kuruluş sürecini tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Turizmin başkenti Antalya merkezli olarak kurulan dernek, Anadolu’nun 12 bin yıllık tarihini, kültürel mirasını ve alternatif turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası arenada vitrine çıkarmayı hedefliyor.
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Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yeni, kuruluş felsefesine ilişkin yaptığı açıklamada, turizm medyasının bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul ve Antalya odaklı bir görünüm sergilediğini belirtti.Anadolu coğrafyasının her köşesinde büyük bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Yeni, "Turizm yalnızca sahil turizminden ibaret değil. Anadolu'da bugüne kadar tanıtım konusunda ihmal edilen gastronomi, kültür, inanç, termal, sağlık, doğa ve kış turizmi gibi yüksek katma değerli zenginliklerimiz var. Bölgelerde görev yapan meslektaşlarımızla güç birliği yaparak turizm gazeteciliği bilincini tüm Anadolu medyasına yayacağız. Özellikle geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle potansiyeli değerlendirilemeyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizin medeniyet mirasını dünya vitrinine taşıyarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
Kuruluş işlemlerinin hemen ardından Mevlüt Yeni başkanlığındaki Kurucular Kurulu heyeti, ilk resmi ziyaretini Antalya Valisi Hulusi Şahin’e gerçekleştirdi. Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden gazetecilerin hazır bulunduğu ziyarette, derneğin vizyonu ve projeleri paylaşıldı.Ziyarete coğrafi bölgeleri temsilen şu isimler katıldı: Akdeniz Bölgesi: Orhan Çakmur, Dursun Gündoğdu, Necdet Alkandemir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Mehmet Çelik, Ege Bölgesi: Cem Kaytan, İç Anadolu Bölgesi: Osman Koca, Doğu Anadolu Bölgesi: Ayhan Türkez, Marmara Bölgesi: İsmail Kahraman, Karadeniz Bölgesi: Ersen Küçük.