Turistler akın ediyor! Doğu Karadeniz'in Gizli Saklı Cenneti! Hıdırnebi Yaylası ve Balıklı Göl'e hafta sonu iğne atsan yere düşmedi

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Hıdırnebi Yaylası'nda esnaflık yapan Mehmet Bakırcı da bölgenin manzarası, ormanları ve doğal gölleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirtti.



Yoğun bir turizm sezonu geçirdiklerini vurgulayan Bakırcı, yaylaya yılın her döneminde ziyaretçi geldiğini kaydetti.



Bakırcı, yaz aylarında yeşilin hakim olduğu yaylanın sonbaharda farklı renklere büründüğünü dile getirerek, "Sonbahar aylarında yaprakların dökülmesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sonbahar turizmine de başladık." ifadesini kullandı.



Esnaflardan Celal Altuntaş da yaylaya gelen ziyaretçilere hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirterek, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını söyledi.



Yaylanın kent merkezine yakın olmasının yıl boyunca ziyaretçi çekmesinde etkili olduğunu ifade eden Altuntaş, sonbaharın sunduğu doğal güzelliklerin bölgeye ayrı bir atmosfer kattığını kaydetti.



Balıklı Göl esnaflarından Adem Şahinkaya da sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını vurguladı.