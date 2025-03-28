Tunceli'de sahte papazlı define oyunu! Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...
Tunceli'de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:11 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:11 • Son Güncelleme: