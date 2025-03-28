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Tunceli'de sahte papazlı define oyunu! Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Tunceli'de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:11 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)
• 28 Mart 2025 - 12:11 • Son Güncelleme:
1Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi.

2Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı. Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

3Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi. Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

4Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

5Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

6Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi.

7Tuncelide sahte papazlı define oyunu Haritada gizli altın kaplamalı heykeller buldu: Tam 50 milyon TL...

Tunceli’ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.