Tümer Metin Fatih Terim'i topa tuttu! 'Ömer Bayram bu takımda sağ bek oynadı'
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçından sonra Tivibu Spor'da önemli açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu Tümer Metin, sezon başında oluşturulan kadro mühendisliğine dikkat çekti ve Fatih Terim'e göndermelerde bulundu.
Tümer Metin, Tivibuspor'da Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın değerlendirmesini yaptı.
"İlk yarıda kayıp sezonlarda oyuncuların işlerine odaklanması ve sahaya organize olmalarında zorlandıklarını söylemiştik. 1-0'a kadar olan maçlarda sakin geçer, sonrası rahat bir görünüm alır. Yeni Malatyaspor sahneyi iyi terk edelim, yaptığımız işe saygıdan dolayı iyi olalım çabası vardı ama zor tabii onlar için de."
"Gomis 10 gol atsa kalacak konusu var olduğu için son anlarda oyuna giriyor, Halil kalacak mı gidecek mi tartışmaları yaşanırken sahada. Babel seneye olmayacak denirken maçın tamamında sahada, Arda da aynı şekilde. Altyapıdan, acaba olur mu diyebileceğimiz oyuncuların birini en azından göremiyoruz. Sebebi de Torrent'in geçen haftaki açıklamaları. Ülkeyi çözdü."
"Fatih Terim eleştirisi değil bu ama bizim ülkemizde proje adı altında nitelendirilen her türlü oluşum sonuçlara muhtaçtır. Hem yarışacaksınız, hem de yapılanacaksınız bu kolay değil. Barış Alper, Morutan, Oğulcan hatta. Sezonun bitimine bu kadar kısa kalmışken, bu oyuncular kadroda yoksa süre alamıyorsa kadro mühendisliğinin doğru olmadığını tartışırız her platformda."
"2-3 senedir kadro mühendisliğinin doğru yapılmadığını söyleyebiliriz. Bugün Babel performanslarıyla inişli çıkışlı olup eleştiriliyor ama Babel hala kadroda olup golü atıyorsa, Barış Alper, Morutan üzerine günlerce kamuoyunu meşgul eden Oğulcan kadroda değilse mühendislik doğru yapılmamış derim ben"
"Sezona Avrupa kupalarında başlama ve UEFA'daki Barcelona maçlarının beklentisi biraz ayakta tuttu takımı. Ligden koptuğumuz için böyle dendi he ama ben mühendisliğin doğru olmadığını düşünüyorum. 3 tane forveti var, golcüsü yok Galatasaray'ın. 4 tane kanadı var Kerem iş yaptı. 3-4 tane orta sahası var hiçbiri iş yapmadı. 2 tane beki var Omar bu akşamı iyi geçirdi, sakatlığı yüzünden dışarıda kaldı. Ömer Bayram sağ bek oynadı bu takımda. Bu kadro mühendisliği doğru diyebilir miyiz şimdi?"
"Hamza oyuna girerken ben heyecanlanmıştım geçtiğimiz hafta. Kadroya girdiği zaman tebrik etmek için aradım Ayhan hocanın ailesini. Aile dostumuzdur, gelişimine şahit olduk Hamza'nın. Haftaiçi bir baktım, Yeni Malatyaspor'la oynuyorlar. Acaba 30 dakika süre alır mı dedim ama kadroya bile alınmamış. Benim ne zorum var Babel'le, Gomis'le. Gelişimi yeni projeyi nasıl yapacağız. Işık Kaan'dan bahsediliyor mesela, ligden düşmesi kesinleşen bir takıma karşı test maçına çıksa ne olur mesela"
"Halil'den Gomis'ten ne alacağın belli değil mi? Geçtim projeden de, onların geleceği açısından bir yıl katetmiş olmaz mıyız? İklim hoyrat yapamayız malesef burada. Yeni Malatyaspor'a yenilse sonuncuya yenildiler denecek. Kazanayım da ne olursa olsun diye bakıyor yeni gelen hoca bile. İklim böyle olmuş çünkü"
"12. olmuşsun zaten. Ligden düşen takımı bu saydığım çocuklarla yenemiyorsan kadroda sıkıntı var demektir zaten. Ülkenin futbol ikliminden kaynaklı sıkıntı var zaten. Sen zaten kaybetmişsin, sezon gitmiş. Malatya'ya kaybetmen bir şey değiştirmez, Malatya'ya kaybetme zaten. Galatasaray forması, ligden düşmüş bir takımı eski veteranlarını toplasa sahaya çıkarsa yenebilecek kapasitededir ama hocalar ister istemez kaybetmeyeyim de nasıl kazanırsam kazanayım derdine düşüyor."