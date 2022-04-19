Tümer Metin Fatih Terim'i topa tuttu! 'Ömer Bayram bu takımda sağ bek oynadı'

"Fatih Terim eleştirisi değil bu ama bizim ülkemizde proje adı altında nitelendirilen her türlü oluşum sonuçlara muhtaçtır. Hem yarışacaksınız, hem de yapılanacaksınız bu kolay değil. Barış Alper, Morutan, Oğulcan hatta. Sezonun bitimine bu kadar kısa kalmışken, bu oyuncular kadroda yoksa süre alamıyorsa kadro mühendisliğinin doğru olmadığını tartışırız her platformda."