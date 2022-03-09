Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'

Yapamadıklarımız söylendiğinde rahatsız oluruz. Velev ki İrfan’a kırmızı kart çıkmadı, VAR karışmadı. Zaten Zorbay Küçük devam ettirdi. VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gösterdi. Eğer VAR çağırmasaydı o zaman Trabzonlular isyan edecekti. 'Bu basmaya nasıl kırmızı vermedin' diyecekti. İşte en büyük paradoks bu!. Orta hakemin o pozisyonu görmesi lazımdı. Yine söylüyorum. Kulüp renklerine takılmadan. Pozisyon kırmızı kart" ifadelerini kullandı.