Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Tümer Metin Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı sonrası yıldız futbolcuyla olan WhatsApp yazışmalarını anlattı. İşte Tümer Metin'in o sözleri...
NutSpor YouTube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da Var’ programında değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kendisine attığı mesajları anlattı.
Benim ‘hareket kırmızı kart dememe’ üzülmüş. Ağabey - kardeş ilişkisi üzerinden fikirlerimizi WhatsApp üzerinden karşılıklı olarak birbirimize yazdık. Anlaştık mı, anlaşamadık mı orası muamma! Biz de zamanla o hataları yaptık. Biraz fevri davranırız. Futbolcular yapamadıklarının değil, yaptıklarının konuşulmasını ister.
Yapamadıklarımız söylendiğinde rahatsız oluruz. Velev ki İrfan’a kırmızı kart çıkmadı, VAR karışmadı. Zaten Zorbay Küçük devam ettirdi. VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gösterdi. Eğer VAR çağırmasaydı o zaman Trabzonlular isyan edecekti. 'Bu basmaya nasıl kırmızı vermedin' diyecekti. İşte en büyük paradoks bu!. Orta hakemin o pozisyonu görmesi lazımdı. Yine söylüyorum. Kulüp renklerine takılmadan. Pozisyon kırmızı kart" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un 11 Mart Cuma günü Basın Toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;