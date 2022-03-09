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FenerbahçeTümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'
• 09 Mart 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:

Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı! 'İrfan Can Kahveci WhatsApp'tan bana...'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Tümer Metin Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı sonrası yıldız futbolcuyla olan WhatsApp yazışmalarını anlattı. İşte Tümer Metin'in o sözleri...

• 09 Mart 2022 - 14:32 • Son Güncelleme:
1Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...
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NutSpor YouTube kanalında Fuat Akdağ’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Dahası da Var’ programında değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kendisine attığı mesajları anlattı.

2Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Türk Futbol kamuoyunu ikiye bölen pozisyon için "kırmızı kart doğru" diyen Tümer Metin, "Renklerden bağımsız söylüyorum. Kulüpler, hakemler üzerinde baskı kuralım, bize kırmızı çıkmasın diyor. Bu çok yanlış. Hakem Zorbay Küçük bu pozisyona kırmızı verdi. Ben maçtan sonra İrfan Can ile de yazıştım.

3Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Benim ‘hareket kırmızı kart dememe’ üzülmüş. Ağabey - kardeş ilişkisi üzerinden fikirlerimizi WhatsApp üzerinden karşılıklı olarak birbirimize yazdık. Anlaştık mı, anlaşamadık mı orası muamma! Biz de zamanla o hataları yaptık. Biraz fevri davranırız. Futbolcular yapamadıklarının değil, yaptıklarının konuşulmasını ister.

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Yapamadıklarımız söylendiğinde rahatsız oluruz. Velev ki İrfan’a kırmızı kart çıkmadı, VAR karışmadı. Zaten Zorbay Küçük devam ettirdi. VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gösterdi. Eğer VAR çağırmasaydı o zaman Trabzonlular isyan edecekti. 'Bu basmaya nasıl kırmızı vermedin' diyecekti. İşte en büyük paradoks bu!. Orta hakemin o pozisyonu görmesi lazımdı. Yine söylüyorum. Kulüp renklerine takılmadan. Pozisyon kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

5Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı değerlendirmişti.

6TÜMER METİN: HAREKET KIRMIZI KART

TÜMER METİN: HAREKET KIRMIZI KART

"Bu maçta kırmızı kartı Zorbay hoca çıkarmadı. Maçın hakemi üzerinden Fenerbahçeliler tepki gösteriyor ama Zorbay hoca faul bile vermedi. Peki VAR çağırmasa şu anda başka bir şey konuşuyor olacaktık.

7Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Ne olursa olsun sonuç değişmez. İrfan Can bastı. Bana şunu söyleyebilirler 'bu basma pozisyon gereği bir basma, ikisi de topa müdahale ediyor İrfan ayağını çekemez' diye. İrfan Can topa dokunamadığı ve Siopis'in baldırına bastığı anda vücut kırılır. Ayak gitmeye devam etmez.

8Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Ama İrfan Can çok geç kaldırdı ayağını. İlk maçtaki Kim Min-Jae pozisyonuna faul bile çalmam, çok net. Bu akşam İrfan Can'ın basmasını atmadan geçseydi, 'atılması gerekirdi' derdim."

9Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un 11 Mart Cuma günü Basın Toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

10Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

Başkanımız Ali Koç, 11 Mart 2022 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecektir. Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapılacak toplantı, saat 15.00’te başlayacaktır. Kamuoyunun ve basın mensuplarının bilgisine sunarız.

11Tümer Metin 3 gün sonra açıkladı İrfan Can Kahveci WhatsApptan bana...

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