Transferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Süper Lig'de, kupada ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nu ezeli rakipler yakından takip ediyor... Oyuncunun menajerlik şirketindeki operasyon şefi Fahri Ecvet'in Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkarken, Beşiktaş transfer için harekete geçerken Trabzonspor da beklemeye geçti.
Bu sezon Fenerbahçe forması ile ayakta kalan nadir isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, sözleşme dönemine girdi. 30 Haziran 2022'de kontratı sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe arasında henüz kontrat imzalanamaması başta Türk takımları olmak üzere çok sayıda kulübün de iştahını kabartıyor. Türk Milli Takımı'nı seçen hücum oyuncusunun yerli statüsü nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da nabız yokluyor.
FENERBAHÇE'DE 4 YILLIK İMZA HEDEFİ
Fenerbahçe cephesi ise ezeli rakiplerinin de listesine giren Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatma planları yapıyor. Gelen haberlere göre yönetim ocak öncesi yaptığı görüşmelerde futbolcuyla prensipte anlaştı. Varılan mutabakata göre 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak genç oyuncunun maaşı iki katına çıkarılarak 1.2 milyon Euro seviyesine getirilecek.