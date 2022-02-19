Transferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Bu sezon Fenerbahçe forması ile ayakta kalan nadir isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, sözleşme dönemine girdi. 30 Haziran 2022'de kontratı sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe arasında henüz kontrat imzalanamaması başta Türk takımları olmak üzere çok sayıda kulübün de iştahını kabartıyor. Türk Milli Takımı'nı seçen hücum oyuncusunun yerli statüsü nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da nabız yokluyor.