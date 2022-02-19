Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeTransferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
• 19 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Transferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Süper Lig'de, kupada ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nu ezeli rakipler yakından takip ediyor... Oyuncunun menajerlik şirketindeki operasyon şefi Fahri Ecvet'in Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkarken, Beşiktaş transfer için harekete geçerken Trabzonspor da beklemeye geçti.

• 19 Şubat 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...
ABONE OL

Bu sezon Fenerbahçe forması ile ayakta kalan nadir isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu, sözleşme dönemine girdi. 30 Haziran 2022'de kontratı sona erecek olan 22 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçe arasında henüz kontrat imzalanamaması başta Türk takımları olmak üzere çok sayıda kulübün de iştahını kabartıyor. Türk Milli Takımı'nı seçen hücum oyuncusunun yerli statüsü nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da nabız yokluyor.

2Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçı sonrasında, "Kontrat konularını menajerim takip ediyor. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanmaya çalışıyorum" derken basın toplantısındaki, "Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynar mısınız?" sorusuna da 'Hayır' yanıtı vermedi.

3Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

TRABZONSPOR'DAN DEVLER LİGİ PLANIOyuncunun bağlı bulunduğu menajerlik şirketi Wasserman'ın Futbol menajerleri arasında ise Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'ün yakın çalışma arkadaşı ve Fortuna Sittard'da birlikte mesai verdiği Fahri Ecvet de yer alıyor.

4Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun durumunu yakından takip ederken şampiyonluğa koşan Trabzonspor da Devler Ligi kadrosu için genç yıldızın durumunu inceliyor.

5BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇİYOR

Ara transfer döneminin sessiz kalan diğer takımı Beşiktaş ise yeni sezon için hamlelerini yapmak istiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin genç yıldız Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti.

6CYLE LARİN YERİNE FERDİ KADIOĞLU

CYLE LARİN YERİNE FERDİ KADIOĞLU

Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan ve yeni sözleşme için anlaşamayan Cyle Larin gözden çıkarıldı. Sözleşeme yenilemeye sıcak bakmayan Beşiktaş yönetimi Cyle Larin yerine Ferdi Kadıoğlu'nu takıma katmayı düşünüyor.

7Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

22 yaşındaki genç yetenek Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş'ın devrede girdiği ve ezeli rakibinden oyuncuyu bedava olarak renklerine katmak istediği ortaya çıktı.

8BEŞİKTAŞ, FERDİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

BEŞİKTAŞ, FERDİ İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna etmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

9BEŞİKTAŞ OYUNCUYU İKNA ETMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

BEŞİKTAŞ OYUNCUYU İKNA ETMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR

Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan yıldız oyuncu için Beşiktaş girişimlerini başlattı.

10FERDİNİN BABASINDAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

FERDİ'NİN BABASINDAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, 2017 senesinde Beşiktaş ile ilgili çıkan iddiaların ardından yaptığı açıklamada, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını ifade etmişti.

11Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Siyah beyazlıların büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz" demişti.

12

FENERBAHÇE'DE 4 YILLIK İMZA HEDEFİ

Fenerbahçe cephesi ise ezeli rakiplerinin de listesine giren Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatma planları yapıyor. Gelen haberlere göre yönetim ocak öncesi yaptığı görüşmelerde futbolcuyla prensipte anlaştı. Varılan mutabakata göre 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak genç oyuncunun maaşı iki katına çıkarılarak 1.2 milyon Euro seviyesine getirilecek.

13Transferde Fenerbahçeye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Şenol Güneş'ten son dakika Beşiktaş açıklaması ve Murat Sancak'a tepki!

Şenol Güneş'ten son dakika Beşiktaş açıklaması ve Murat Sancak'a tepki!

Transferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Transferde Fenerbahçe'ye tarihi Ferdi Kadıoğlu çalımı! Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi

Serdar Gürler yürekleri ağızlara getirdi Trezeguet Rize'de resital verdi

Başakşehir'in Trezeguet'si var!

Başakşehir'in Trezeguet'si var!