• 01 Nisan 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
Transfer kavgası! 'Ben Pulgar'ı Gedson'u değil onu istedim, sen Campos'a uydun...'
Devre arasında takıma orta saha takviyesi yapmak için Luis Campos'la transfer çalışması yapan ve Şilili futbolcu Pulgar'ı renklerine bağlayan Burak Elmas'la Domenec Torrent arasında kriz çıktığı, İspanyol teknik adamın aslında bambaşka bir futbolcuyu istediği öğrenildi.
• 01 Nisan 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Erick Pulgar transferiyle ilgili gelen son dakika haberi ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Gedson Fernandes'i beklerken uçaktan Pulgar inmişti. Şilili yıldızın transferinde Galatasaray'ın dışında herkesin kazandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
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Metin Öztürk'ün ardından Eşref Hamamcıoğlu da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın (1541 oy) ipi göğüslediği seçimde 41 oy farkla (1500 oy) kaybetmişti.
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Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.
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