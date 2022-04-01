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GalatasarayTransfer kavgası! 'Ben Pulgar'ı Gedson'u değil onu istedim, sen Campos'a uydun...'
HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer kavgası! 'Ben Pulgar'ı Gedson'u değil onu istedim, sen Campos'a uydun...'
• 01 Nisan 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:

Transfer kavgası! 'Ben Pulgar'ı Gedson'u değil onu istedim, sen Campos'a uydun...'

Devre arasında takıma orta saha takviyesi yapmak için Luis Campos'la transfer çalışması yapan ve Şilili futbolcu Pulgar'ı renklerine bağlayan Burak Elmas'la Domenec Torrent arasında kriz çıktığı, İspanyol teknik adamın aslında bambaşka bir futbolcuyu istediği öğrenildi.

• 01 Nisan 2022 - 10:09 • Son Güncelleme:
1Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...
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Galatasaray'da Erick Pulgar transferiyle ilgili gelen son dakika haberi ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Gedson Fernandes'i beklerken uçaktan Pulgar inmişti. Şilili yıldızın transferinde Galatasaray'ın dışında herkesin kazandığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

2Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Galatasaray'ın tartışılan yöneticilerinden Işıtan Gün, sessizliğini bozdu ve dün dikkat çeken açıklamalar yaptı.

3Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Gün, "Kulübümüzün son 5 yılındaki transfer faaliyetlerine yönelik bir denetleme raporu hazırlandı. Raporda, toplam 40.5 milyon Euro menajerlik harcaması yapıldığı tespit edildi.

4Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Söylemeye dilim varmıyor ancak Galatasaray'ın transfer işlemleri adeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir. Falcao transferinde 3 ayrı menajere 3.75 milyon Euro ödenmiş" dedi.

5Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Bu arada 30 Nisan'daki seçimde yarışacak başkan adayları, listelerini en geç 8 Nisan'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda...

6Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Metin Öztürk'ün ardından Eşref Hamamcıoğlu da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Hamamcıoğlu, Burak Elmas'ın (1541 oy) ipi göğüslediği seçimde 41 oy farkla (1500 oy) kaybetmişti.

7Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Mustafa Cengiz döneminin 2. başkanı Abdurrahim Albayrak da Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Adaylık için çalışma yapıyorum" ifadelerini kullandı ve sandıkta olacağının mesajını verdi.

8Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Ünal Aysal ise "Arka planda kalıp G.Saray'a destek olacağım" açıklamasını yaptı.

9Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Öte yandan Gedson Fernandes'i almayan Galatasaray, ara transferin son günü Erick Pulgar'ı kadrosuna katarken, performans olarak ise hayal kırıklığı yaşadı.

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Şilili oyuncu, orta sahada Taylan-Berkan ikilisinden formayı bir türlü kapamadı. Bu transferin perde arkasında yaşananları SABAH Spor aralıyor.

11Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Transferde defansif yönü güçlü bir orta saha isteyen teknik direktör Torrent, Gedson Fernandes yerine önceliğini Roma'dan Amadou Diawara'ya verdi.

12Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, İtalya bağlantılarını kullanarak Pulgar'ı bitirdi.

13Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Fiorentina, 1.2 milyon Euro maliyetinden kurtulmak adına Şilili 6 numara için kiralama bedeli istemedi. Pulgar'a 750 bin Euro verecek Galatasaray, 75 bin Euro menajer ücreti ödedi.

14Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Campos'un, İtalya'daki transferlerine aracılık eden Ludovic Fattizzo'nun Fiorentina'dan 150 bin Euro komisyon aldığı ortaya çıktı.

15Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

Pulgar hamlesinden Campos cephesi kârlı çıkarken, sorunu çözülmeyen Galatasaray, 825 bin Euro'sunu (13.4 milyon TL) çöpe attı.

16Transfer kavgası Ben Pulgarı Gedsonu değil onu istedim, sen Camposa uydun...

 

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