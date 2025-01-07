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Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan, 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci geçiren Kutay Bilgihan Atabay (59), tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağ elini kısmen kullanabilen ve sol eliyle karikatürler çizmeye başlayan Atabay, "Sol elimle çizim yapmaya başlayınca bir tipi sadece bir kez çizebilmeye başladım. Bütün kafalar hep farklı. İstesem de aynısını yapamıyorum. Bu hoşuma da gitti. Şu ana kadar çizdiğim tüm kafalar birbirinden farklı. Sayısı belki bin tane vardır. Çizdiğim kafayla bütünleşiyorum" dedi.

Nevra UÇKAÇ (İZMİR, (DHA)-
• 07 Ocak 2025 - 10:35 • Son Güncelleme:
Nevra UÇKAÇ (İZMİR, (DHA)-
• 07 Ocak 2025 - 10:35 • Son Güncelleme:
1Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Hava Kuvvetleri'nde albay olarak görev yapan Kutay Bilgihan Atabay'ın hayatı, 2010 yılında tatil için gittiği Erciyes Dağı'ndan dönerken değişti. Eşi Hatice Atabay (57) ve şimdilerde doktora öğrencisi olan kızı Azra Atabay'ın (29) içinde bulunduğu, Atabay'ın kullandığı araç, Erciyes Dağı yolunda buzda kayarak uçuruma yuvarlandı.

2Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Kazanın ardından omurilik felci geçiren Atabay, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Omurgasında yüzde 90 hasar bulunan ve boynundan aşağısını hiç hissetmeyen Atabay, aradan geçen 15 yılda eşinin desteğiyle ellerini kısmen kullanmaya ve yürüteç ile adım atmaya başladı. Sol eliyle karikatürler çizen Atabay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3 de sergi açtı.

3HERKESİN YAŞADIĞINI GÖRÜNCE RAHATLADIM

'HERKESİN YAŞADIĞINI GÖRÜNCE RAHATLADIM'

Hayatında bir dönüm noktası olan yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Kutay Bilgihan Atabay, "Kızımın isteği üzerine kayak için gittiğimiz Erciyes Dağı'ndan Kayseri'ye doğru dönerken yol buzluydu. Yavaş hareket ediyorduk.

4Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Karşıdan bir araba geliyordu. Araba hafif hafif kaymaya başladı. Yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düştük. O düşme anında kızım ve eşim de yanımdaydı. Kaza boyunca şuurumuz kaybolmadı. O anları tamamen yaşadık.

5Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Araba durduğunda herkesin yaşadığını görünce rahatladım. Fakat o esnada sadece boynumu hareket ettirebildiğimi fark ettim. Bir acı hissetmiyordum" dedi.

6Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Havanın kararmak üzere olduğunu ve tesadüfen yoldan geçen bir kurtarma aracının kazaya tanıklık ettiğini kaydeden Atabay, "Hemen yolu açtılar, kısa sürede hastaneye gittik. Böyle olmam beni üzdü fakat eşime ve kızıma bir şey olmaması sevindiriciydi. Onlar da yaralandı. Eşimin sırtında 19 çivi var. Kızım en az hasarla atlattı. Fakat o dönemde daha 14 yaşında olduğu için çok etkisinde kaldı" diye konuştu.

7KASLARIMI ÇALIŞTIRMAK İÇİN KALEM TUTMAYA BAŞLADIM

'KASLARIMI ÇALIŞTIRMAK İÇİN KALEM TUTMAYA BAŞLADIM'

Kazadan sonra boynundan aşağısının tamamen felç olduğunu dile getiren Atabay, uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyleyip, "Omurgamda yüzde 90 hasar oluştu. O andan itibaren sadece boynumu oynatabiliyordum.

8Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Boynumdan bir ameliyat geçirdim. Zamanla uygulanan terapilerle hasar, yüzde 46'ya kadar geriledi. Elimi, ayağımı kullanmaya başladım. Walker ile yürümeye başladım" dedi.

9Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Bu süreçte gençlik yıllarına dayanan çizim yeteneğini bir kez daha keşfeden Kutay Bilgihan Atabay, "Çizim, Harp Okulu'nda, yatılı okuduğum zamanlarda da beni rahatlatan bir şeydi. Taklit çizimler yapıyordum. Çizimlerim bir şey yaratmaya yönelik değildi. Ama kazanın ardından ellerimi kullanamıyordum, oturamıyordum. Bu süreç iki yıl sürdü. Daha sonra fizyoterapistler parmak kaslarım için yazı yazmamı istedi. Kaslarımı çalıştırmak için kalem tutmaya başladım" diye konuştu.