Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı

Havanın kararmak üzere olduğunu ve tesadüfen yoldan geçen bir kurtarma aracının kazaya tanıklık ettiğini kaydeden Atabay, "Hemen yolu açtılar, kısa sürede hastaneye gittik. Böyle olmam beni üzdü fakat eşime ve kızıma bir şey olmaması sevindiriciydi. Onlar da yaralandı. Eşimin sırtında 19 çivi var. Kızım en az hasarla atlattı. Fakat o dönemde daha 14 yaşında olduğu için çok etkisinde kaldı" diye konuştu.