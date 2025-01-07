Trafik kazasında felç geçirdi, çizdiği karikatür onu hayata bağladı
İZMİR'in Urla ilçesinde yaşayan, 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci geçiren Kutay Bilgihan Atabay (59), tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Sağ elini kısmen kullanabilen ve sol eliyle karikatürler çizmeye başlayan Atabay, "Sol elimle çizim yapmaya başlayınca bir tipi sadece bir kez çizebilmeye başladım. Bütün kafalar hep farklı. İstesem de aynısını yapamıyorum. Bu hoşuma da gitti. Şu ana kadar çizdiğim tüm kafalar birbirinden farklı. Sayısı belki bin tane vardır. Çizdiğim kafayla bütünleşiyorum" dedi.
Nevra UÇKAÇ (İZMİR, (DHA)-
• 07 Ocak 2025 - 10:35 • Son Güncelleme:
Nevra UÇKAÇ (İZMİR, (DHA)-
• 07 Ocak 2025 - 10:35 • Son Güncelleme: