Trabzonlu berber dükkanın köşesine kurdu: Gelen geçen bakıyor! 34 yıl önce başladı, 3 bin kişiyi biriktirdi

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Rahmi Boz, meslek hayatını devam ettirdiği sürece koleksiyonuna yeni fotoğraflar ekleyeceğine işaret ederek, "Fotoğraflar için başka bir pano yaptırarak yeni bir köşeye koyacağız. Şu an böyle devam ediyorum. İlerleyen zamanlarda da dijital ortama taşıyarak muhafaza edeceğim. Güvendiğimiz birisi koleksiyonu adıma devam ettirmek isterse seve seve veririm." ifadesini kullandı.