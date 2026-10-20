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GündemTrabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor
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Trabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor

20.10.2026 - 09:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon trafiğine nefes aldıracak Değirmendere Viyadüğü'nde çalışmalar hızlandı. Toplam 585 metre uzunluğundaki dev proje tamamlandığında Maçka yönünden gelen araçlar doğrudan Sahil Yolu'na ulaştırılarak bölgedeki trafik sorunu çözülecek.

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1Trabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor

Trabzon’da yapımı bitme aşamasına gelen Değirmendere Tüneli ile Karadeniz Sahil Yolu arasındaki ulaşımı sağlayacak proje kapsamında inşa edilen Değirmendere viyadüğünde çalışmalar sürüyor. İnşaatın geldiği aşamada viyadükler belirgin şekilde yükselirken, projenin genel silueti de ortaya çıkmaya başladı.

2Trabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor

Toplam 585 metre uzunluğundaki ana köprü ile 697 metre uzunluğundaki kol bağlantılarından oluşan Değirmendere viyadüğünde fore kazık ve plastik kazık imalatlarında sona gelindi.

3Trabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor

Proje kapsamında 721 adet olmak üzere toplam 13 bin 520 metre uzunluğunda fore kazık ile 750 adet ve toplam 15 bin 176 metre uzunluğunda plastik kazık imalatı gerçekleştirildi.

4Trabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor

Proje kapsamında Sahil (Liman) Kavşağı’nın oluşturulması için gerekli tahkimat ve anifer blok imalatları da aralıksız devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Değirmendere ve Maçka Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

5Trabzon’da trafiği rahatlatacak dev projede geri sayım başladı! Maçka Vadisi sahile bağlanıyor

Ayrıca Maçka Vadisi’nden güney yönünden gelen trafiğin tünel ve viyadükler aracılığıyla doğrudan Karadeniz Sahil Yolu’na ulaştırılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha akıcı hale gelmesi amaçlanıyor.

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