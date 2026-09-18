Trabzon'da palamut sezonu bereketli başladı: Karaya çıkan miktar bin 300 tona ulaştı!

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Trabzon'da 1 Eylül'den bugüne kadar karaya çıkarılan bin 300 ton palamudun yalnızca Trabzon'daki karaya çıkış noktalarından elde edilen miktar olduğunu ifade eden Kaplan, "Oldukça bereketli bir sezona başladık, çok şükür. 1 Eylül itibarıyla bugüne kadar Trabzon açıklarında bin 300 ton palamut avlandı ve halkımızın tüketimine sunuldu. Bizim toplam bin 68 büyüklü küçüklü teknemiz var. Ancak 12 metre üzeri büyük, asıl av teknesi sayımız 66. Yoğun bir şekilde palamut avı mevcut. Şu anda vatandaşlarımız çok uygun fiyata palamut tüketiyor. Geçmiş yıllara göre palamut avında yüzde 40-50 civarında bir artış mevcut .İlk edindiğimiz av miktarı oldukça bereketli ve gayet iyi. Şu an palamut avı olduğu için hamsi ağı atılmıyor. Yoğun şekilde palamut avcılığı yapılıyor. Karadeniz Bölgesi'nde boğazlardan bu tarafa kadar palamut avcılığı mevcut. Artvin'e kadar devam ediyor. Avlanan bin 300 tonluk rakam, sadece Trabzon'da karaya çıkan palamut miktarıdır. Bizim 12 tane karaya çıkış noktamız var. Bunların 9'u aktif olarak kullanılıyor. SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) sisteminden teknelerimizi takip edip karaya ne kadar balık çıkardıklarını günü gününe, hatta dakika dakika kontrol altında tutuyoruz. Bunlar net rakamlardır, tahmini rakam değildir" dedi.