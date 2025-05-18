Trabzon'da mahalleli bu korkuya çözüm bekliyor! ‘Bazıları başka köyün nüfusuna geçti’
Trabzon’un Araklı ilçesinde büyük korkuya sebep olan yol bölge halkını bezdirdi. 8 ay önce meydana gelen olay sonrası Yeşilce Mahallesi'nin halkı endişe içerisinde yaşıyor. Yeşilce Mahalle Muhtarı Gökhan Özyurt, 'Komşular, korku nedeniyle başka köyün nüfusuna geçti. Vatandaşa bir cevap veremiyorum. Beni arıyorlar, ‘Yapılacak, edilecek’ diye diye 8 ay geçti. Hayvancılıkla uğraşan komşumuz var, çocukları da var. Resmen köyümüzden ayrıldılar' dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 18 Mayıs 2025 - 12:38 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)-
• 18 Mayıs 2025 - 12:38 • Son Güncelleme: