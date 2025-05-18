Trabzon'da mahalleli bu korkuya çözüm bekliyor! ‘Bazıları başka köyün nüfusuna geçti’

‘HAYVANLARIMIZA OT TAŞIYAMIYORUZ’

Havva Özyurt ise hayvanlarına ot taşıyamadığını anlatarak, “3 çocuğumu da okula dedeleri götürüyor. O olmadığı zaman çocuklar okula gidemiyor. Çünkü köpekler saldırıyor. 10 dakikalık yolu yarım saat yürümem gerekiyor. Erken saatte yola koyulmam gerekiyor. Fındıklıktan geçerken üzerleri çamur oluyor. Tek başına gönderemiyorum çünkü yol tehlikeli. Annem de hasta, ona da bakmak zorunda kalıyorum. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Hayvanlarımız var ama araç yolu olmadığı için ot taşıyamıyoruz” diye konuştu.