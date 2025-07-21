Trabzon'da keşfedilen 700 yıllık sistem iklim krizi ile mücadeleye örnek!

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Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Prof. Dr. Coşkun Erüz, keşfedilen yer altı su sisteminin örnek oluşturduğunu ve iklim kriziyle mücadeleye ışık tutacağını belirterek, “Orta Mahalle tarihte korunarak bugüne ulaşmış en eski yerleşim yerlerinden biridir. Oradaki kiliseden yola çıkarak 700 yıllık bir yaşam merkezi olduğu söyleniyor. Bölgede su sistemleri var. Yer altından tüneller şeklinde kazınarak, sızıntı suların toplanıp kanallar aracılığıyla Orta Mahalle’ye getirilip kullanma şeklinde bir sistem kurulmuş. Bugün iklim değişikliği ile mücadele için öngördüğümüz ve teşvik edilmeye çalışılan yağmur suyu hasadı denilen sistem Orta Mahalle’de aktif olarak kullanılıyor. Mevcut olan konakların hepsinin bahçesinde ya da merdiven altında sarnıcı bulunuyor. Bu sarnıçlarda yağan yağmuru biriktirilip bahçe sulama suyu olarak kullanılıyor. Orta Mahalle en az yağışı alan bölgedir. Yaz aylarında su kıtlığı çeker. Bu su hasadı sistemi yüzlerce yıldır oradaki yaşamın su ihtiyacını daimi kılan bir sistemdir. İklim krizi ile mücadelede örnek bir sistemi barındırıyor. Yaklaşık 30 su yapısı var. Bunların bir şekilde restore edilip ayağa kaldırılarak Orta Mahalle’ye yeni bir kimlik ve vizyon kazandırılmalıdır” dedi.