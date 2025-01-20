Trabzon'da kaytanlar örülüyor, kurslarla yeni nesle aktarılıyor

Daha önceleri toprağa çakılı dokunurmuş biz de sınıf ortamında tezgâhlarda dokuyoruz. Eskiden yük ipi, sepet bağı, kuşak bağı olarak kullanılıyordu. Şimdi biz bunlarla çanta sapları, bileklikler, kolyeler, küpeler, masa örtüleri kemer gibi bir çok ürünlere uyguladık. Kaytan dokuma unutulmaya yüz tutmuş dokumaların arasında içinde yer alıyor. Kurslarımıza bu yıl bayağı talep var. Aralarında 18 yaşında olan kursiyerler bile var” dedi.