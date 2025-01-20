Trabzon'da kaytanlar örülüyor, kurslarla yeni nesle aktarılıyor
Tarihi M.Ö 4 binli yıllarına kadar dayanan Kaytan dokumacılık unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yerini alsa da, günümüzde düzenlenen kurslar sayesinde yaşatılmaya çalışılıyor. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Kaytan dokuma usta öğreticisi Aslı Kurnaz, 'Kaytan dokuma çok eski yıllara dayanıyor. Tarihi M.Ö 4 binli yıllarına kadar gidiyor. Günümüzde Trabzon'un Şalpazarı, Tonya ve Düzköy'de kaytan dokuma halen devam etmekte' dedi.
İHA
• 20 Ocak 2025 - 10:15 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Ocak 2025 - 10:15 • Son Güncelleme: