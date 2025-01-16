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Trabzon'da kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Alacahan'da faaliyet gösteren Rölyef tablo kursunda kursiyerler, hem öğreniyorlar hem de yaptıkları ürünlerle aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

İHA
• 16 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
İHA
• 16 Ocak 2025 - 11:44 • Son Güncelleme:
1Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Rölyef, farklı boyutlardaki yapıların kabartılıp inceltilmesiyle oluşturulan bir tür kabartma sanatı olarak biliniyor. Alacahan bünyesindeki tarihi binada Rölyef tablo yapımı kursu, son zamanlarda çok talep görürken kursiyerlerin sergiledikleri eserler adeta göz kamaştırıyor.

2Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Yaptıkları ürünlerin satışlarından elde ettikleri gelirlerle hem aile bütçelerine katkı sağlayan hem de sanat öğrenmenin heyecanını yaşayan kursiyerler, çok güzel vakit geçirdiklerini söylüyor.

3Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Rölyef Tablo Yapımı usta öğreticilerinden Serpil Bebek, kursa talebin yoğun olduğunu kaydederek “Kağıt Rölyef yapıyoruz. On kat kağıdı kabartarak boyut vererek şekillendirerek üç boyutlu hale getiriyoruz.

4Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Her katında işlem farklı eksilte eksilte geliniyor. Rölyef, Fransızca kökenli kabartma demek. Çok talep edilen bir kurs, öğrencilerimiz çok. Kursiyerlerimiz yaptıkları ürünler satışa sunulabiliyor dolayısıyla aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Kullanılmayan, atık resimleri değerlendiriyoruz.

5Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Sadece kâğıt üzerinde oynama yapmıyor. Tablo olarak, aksesuar olarak, tepsi, çerçeve olarak, yapılabiliyor. Şu an 19 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin öğrenmeleri 2-2,5 ayı bulabiliyor” dedi.

6Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Kursiyerlerden Hülya Çeliktürk, son zamanlarda Rölyef sanatını daha çok görmeye başladıklarını kaydederek “Daha önce boyama kursunda bulunmuştum. Bu sanatı son zamanlarda her yerde görebiliyoruz çok güzel.

7Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Kurs sayesinde kadınlarımızın evlerine katkıda bulunup hem de vakit geçiriyor o anlamda güzel. Haftada bir iki gün geliyoruz. Bu sanatı tam olarak öğrenmek üç, dört ayı bulabiliyor. Çok zevkli bir çalışma diyebiliriz.

8Trabzonda kadınlar hem öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor

Eskiden biraz daha farklı şeyler yapılırdı. Bence bugün el sanatların daha geliştirilmiş bir hali diye düşünüyorum. Çok eski yıllarda pek fazla yoktu son yıllarda daha revaçta daha ön planda” diye konuştu.