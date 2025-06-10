Trabzon'da inatçı keçi ne yapıp etti kurban olmaktan kurtuldu!

‘FERDİNAND GİBİ YAŞAYACAK’

Şanslı'nın fenomen boğa Ferdinand gibi hayatta kalacağını söyleyen Aydın, "Bayramda başka bir kurban kestik. Şanslı, 18 gün ormandaki kurt ve çakallarla mücadele etti. Diğer hayvanlarımıza alışmasını bekliyoruz. Ormanda korkup, kaçtığı için ürkek bir hayvan oldu. Şanslı’yı yayladaki sürümüze getireceğiz. 'Olur da bir kez daha kaçar' diye, onu bulabilmemiz için boynuna zil bağladım. Gittiği yerler belli olsun istedim. Aç ve susuz kalınca biraz zayıfladı. Yıllar önce yüzerek gelen kurbanlık bir boğa vardı, Haluk Levent onu sahiplenmişti. Şanslı da onun gibi kesilmekten kurtuldu. Şanslı da boğa Ferdinand gibi yaşayacak" diye konuştu.