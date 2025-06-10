Trabzon'da inatçı keçi ne yapıp etti kurban olmaktan kurtuldu!
Trabzon'un Tonya ilçesinde besici Mustafa Aydın’ın (30) Kurban Bayramı için aldığı keçisi ahırdan kaçıp kayboldu. Ormanda 18 gündür aranan keçi, mahsur kaldığı kayalıktan AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Şanslı' adını verdiği keçiyi beslemeye karar veren Aydın, "Kesilmekten kurtulduğu için adını ‘Şanslı’ koyduk. Ölene kadar ona bakacağım" dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TONYA, (Trabzon), (DHA)-
• 10 Haziran 2025 - 12:49 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TONYA, (Trabzon), (DHA)-
• 10 Haziran 2025 - 12:49 • Son Güncelleme: