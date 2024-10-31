Trabzon'da eğitim alan emekli çift üretime başladı, ek gelir sağlıyorlar

"Beni görenler, 10 yaş daha gençleştiğimi söylüyorlar"

Arslan, konservesini yaptığı ya da dondurucuda sakladığı ürünleri yakınlarıyla paylaştığını dile getirerek, iki yıldır ürettiği kütükte istiridye mantarını da sattığını belirtti.Boş durmayı sevmediğinin altını çizen 48 yaşındaki bir çocuk annesi Arslan, "Eşim hem evde hem bahçede destek bana. Burada olmaktan memnunum, doğasını seviyorum, arkadaşları seviyorum, üretmeyi seviyorum. Buraya taşınmakla gençleştim. Beni görenler, 10 yaş daha gençleştiğimi söylüyorlar." dedi.Arslan, "Bir şeyi severek yapmak lazım, ne yaparsam yapayım sevdiğim için yapıyorum, severek yapıyorum." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:"Buraya yerleşmeyi ben istedim, sağ olsun eşim de beni kırmadı. Her şeyi severek yapıyorum. Yaptığım yemekte, ektiğim tohumda, her şeyi sevgiyle üretmeye çalışıyorum. Şehrin kalabalığından, trafiğinden, hava kirliliğinden uzağız, burada hava kirliliği sıfır. İnsanlar buraya sadece doğal su içmek için bile yerleşebilir. Ömrünüzü uzatmak istiyorsanız, daha sevgiyle bakmak istiyorsanız, o kalabalıktan uzaklaşın. Emekli olanın doğaya, köy yerlerine kaçmaları gerekiyor."